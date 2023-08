Dłuższe życie telefonów, czyli Program Re w Orange

Artykuł sponsorowany

Według badań aż 40 procent Polaków posiada minimum jeden nieużywany telefon. Jeśli jesteś jednym z nich i nie masz pomysłu, co dalej z takim smartfonem – Orange podpowiada co zrobić. I to w odpowiedzialny sposób. Warto skorzystać z Programu Re, w ramach którego można oddać stary, a nawet odsprzedać nieużywany telefon. Wszystko to w trosce o planetę.

Do wyprodukowania telefonu, ważącego 120 g, potrzeba około 70 kg surowca. Metale i minerały oraz cały proces tworzenia urządzenia ma aż 75% wpływu na środowisko. Pozostałe 25% wpływu z całego życia produktu, to jego codzienne użytkowanie, jak np. ładowanie. Średni czas korzystania z takiego smartfonu wynosi obecnie nieco ponad dwa lata i, sądząc po tym, jak rozsądnie wybieracie nowe sprzęty (patrząc na Wasze komentarze), stale się wydłuża. Nie zmieniamy więc już telefonów tak często, jak wcześniej.

Mimo wszystko „starszym” egzemplarzom, schowanym w szufladach, można dać drugie życie. Dlatego też Orange prowadzi program Re. Ma on na celu m.in. zniwelowanie powstawania coraz większej ilości odpadów elektronicznych oraz wydłużenie cyklu życia urządzeń. To też zachęta do rozsądnego użytkowania sprzętów, naprawiania ich i korzystania z telefonów odnowionych. W ramach akcji możesz odsprzedać stary smartfon i w zamian otrzymać benefity.

Program Re daje telefonowi drugie życie (źródło: Orange)

O Programie Re

Program Re składa się z czterech konkretnych działań: regeneracja – naprawa, recykling – zwrot, recykling – odkup, renowacja – odnowa.

Te cztery filary przyczyniają się do tego, że telefony, których już nie chcemy, dostają drugie życie albo trafiają do bezpiecznej utylizacji. Procesy odnowy sprzętów są mniej energo- i zasobochłonne, niż produkcja nowych urządzeń. To z kolei oznacza kilkukrotnie mniejsze emisje CO2. Dzięki temu Orange dba o planetę, a ludzie mogą otrzymać świetną elektronikę z drugiej ręki.

Odkup telefonów w Orange

Jak działa odkup telefonu w Orange? W gruncie rzeczy jest to dość proste. Wystarczy:

przynieść sprawny telefon do salonu,

poczekać aż doradca Orange wyceni urządzenie – odbywa się to w ciągu kilku chwil na miejscu, w salonie,

zaakceptować ofertę odkupu i w zamian otrzymać bon o wartości wynikającej z wyceny, który można wykorzystać na zakupy akcesoriów czy nowego telefonu w salonach Orange.

Jeżeli nie chcesz iść do salonu i preferujesz odsprzedaż online, wyceń sprzęt na stronie orangerecykling.pl, a następnie wyślij bezpłatnie kurierem. Wartość odsprzedawanego urządzenia, wynikającą z wyceny, otrzymasz bezpośrednio na konto.

Ważną informacją jest to, że w obu przypadkach muszą to być sprawne smartfony i nie starsze niż 5 lat. To, od jakiego są operatora, nie jest istotne. Nie trzeba także posiadać oryginalnego pudełka bądź ładowarki.

Cały proces trwa zaledwie kilka minut, ale zanim się za niego zabierzesz, pamiętaj o tym, by usunąć z urządzenia wszystkie poufne dane, zdjęcia, blokadę, a także kartę SIM. Najlepiej przywróć go po prostu do ustawień fabrycznych.

Zapewne zastanawiasz się, ile można zyskać sprzedając Orange taki smartfon? Wszystko zależy od tego, jak nowe jest to urządzenie i ile jest warte. Im lepszy stan, tym więcej otrzymasz. Obecnie jest to od 20 do nawet kilkuset złotych.

A jeśli masz naprawdę stare, zużyte i zepsute telefony w swoich szufladach oddaj wszystkie do recyklingu wrzucając je do specjalnego pojemnika dostępnego w każdym salonie Orange.

Dbaj, chroń, naprawiaj

Dzięki usłudze Ochrona Smartfona możesz dłużej używać swoje ulubione urządzenie, ponieważ Orange zapewni pomoc po uszkodzeniu mechanicznym lub zalaniu go wodą. Operator podaje, że chronić można nie tylko smartfony, ale także inne sprzęty, jak np. laptopy, tablety czy też smartwatche kupione w Orange. Cały proces naprawy można przeprowadzić szybko i bez wychodzenia z domu.

Ochronę Smartfona można włączyć w trakcie podpisywania lub przedłużania umowy telekomunikacyjnej lub zakupu urządzenia na raty, a także w Mój Orange do 14 dni od tej daty.

W momencie, gdy nasz sprzęt ulegnie uszkodzeniu lub zalaniu wodą, należy je zgłosić na stronie orangesmartcare.pl i w ciągu 2 dni kurier odbierze sprzęt. Następnie serwis w ciągu 7 dni roboczych naprawi go i dostarczy nam pod wskazany adres.

Bon możesz otrzymać np. w salonie Orange (źródło: Orange)

W ofercie Orange jest kilka wariantów usługi. Najtańszy z nich kosztuje 17 złotych miesięcznie. Opcja Premium na czas nieokreślony to 20 złotych miesięcznie, ale za to z umową na 24 miesiące przyjdzie zapłacić jedynie 17 złotych miesięcznie.

W przypadku tańszego wariantu – usługi Ochrona Smartfona – przysługuje klientowi jedna naprawa rocznie do limitu 1200 złotych. Naprawiony zostanie uszkodzony mechanicznie wyświetlacz oraz pozostałe elementy, a w przypadku zalania wodą zostanie osuszona lub wymieniona płyta główna.

Z kolei opcja Premium obejmuje wszystkie uszkodzenia mechaniczne, a także całkowite usunięcie skutków zalania wodą raz w roku bez limitu kwotowego na naprawę.

Jak nowy z odnowy

Co dokładnie znaczy, że telefon jest odnowiony? Jeśli klient postanowi zwrócić urządzenie w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, taki sprzęt jest sprawdzany pod kątem ewentualnych wad (liczne ekspertyzy techniczne i jakościowe), a następnie trafia do oferty odnowionych telefonów dostępnych u operatora. Mogą tam też dostać się sprzęty powystawowe czy całkiem nowe, ale np. mające zniszczone opakowanie, które i tak zazwyczaj nie jest nam potrzebne.

„Jak nowy” oznacza, iż mogą pojawić się jakieś mikro uszkodzenia na obudowie lub wyświetlaczu, albo drobne ślady użytkowania. Jednak zgodnie z tym, co podaje Orange, na pierwszy rzut oka mają być one niewidoczne.

Orange ma swoje miejsca, gdzie można oddać telefon do recyklingu (źródło: Orange)

W trakcie procesu odnowy firma korzysta tylko z oryginalnych części. Telefony używane i odnowione są objęte 24-miesięczną odpowiedzialnością z tytułu rękojmi (a te ze zwrotów 12-miesięczną rękojmią – przy każdym telefonie umieszczono opis tyczący się gwarancji). Odnowiony terminal przepakowany zostaje do ekologicznego pudełka zastępczego, zawierającego ładowarkę oraz kompletne dokumenty – klient dostaje więc wszystko, tak jak przy zakupie standardowego sprzętu. W Orange sprzedawane są także smartfony odnowione przez firmy Renewd, Recommerce i NA NOWO. One jednak mają gwarancję tych firm (a nie Orange), która również jest ważna przez 24 miesiące.

Decydując się na sprzęt z drugiej ręki wybieramy nie tylko troskę o środowisko, ale i dbamy o własną kieszeń. W ten sposób można wiele zaoszczędzić i pozwolić sobie nawet na droższy smartfon, który można w taki sposób kupić dużo taniej (odnawiane są też najbardziej popularne i pożądane modele oraz marki). A różnicy i tak zapewne nie odczujemy. Warto więc kupować rozsądnie i w duchu Re. Szczegóły programu dostępne są na stronie operatora, a jak kupować odnowione telefony, odsprzedawać stare lub oddawać je do recyklingu – poradzą konsultanci w salonach.

Materiał powstał na zlecenie Orange Polska