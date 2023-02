Fatalnie! Samsung Galaxy S22 jest teraz droższy niż w dniu premiery rok temu!

Liczyliśmy na to, że po premierze nowych smartfonów z serii Galaxy S23, zmienią się ceny flagowców Samsunga poprzedniej generacji. Ale nie w ten sposób!

Zamiast taniej, to jest drożej

Przywykliśmy raczej do innego schematu wydarzeń. Jak dotąd, zwykle jakiś czas po premierze nowych smartfonów z danej serii, ceny poprzednich jej przedstawicieli spadały. Najczęściej nie były to jakieś kolosalne obniżki, ale jednak.

Ponieważ jednak mamy do czynienia z ciągłym wzrostem cen, napędzanym częściowo przez inflację, zaczęło dziać się coś odwrotnego. Smartfony, które mają na karku już rok od premiery, potrafią teraz kosztować więcej, niż w dniu, w którym debiutowały.

Takiego obrotu sprawy spodziewalibyśmy się po iPhone’ach i Apple, ale dziś jak grom z jasnego nieba pojawiła się nowa cena Samsunga Galaxy S22. Nie ucieszycie się z tego, co Wam teraz pokażę.

Galaxy S22 droższy niż rok temu

Gdybyśmy wybrali się na krótką wycieczkę do oficjalnego sklepu Samsunga i podejrzeli cenę modelu Galaxy S22, moglibyśmy doznać lekkiego szoku. Cena tego modelu właśnie wzrosła.

Jak duża jest podwyżka? Premierowe ceny dla Galaxy S22 przedstawiały się następująco:

Samsung Galaxy S22 8/128: 3999 złotych,

Samsung Galaxy S22 8/256: 4199 złotych.

Widać więc jak na dłoni, że w przypadku obu wersji pamięciowych, cena wzrosła o 300 złotych. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o urządzeniu, które i tak kosztowało 4 tysiące złotych, wydaje się to być niewielką podwyżką. Pamiętamy jednak, że nie są to przecież najświeższe konstrukcje. Owszem, nadal będą bardzo dobrym wyborem, ale… wciąż trudno zaakceptować fakt, że za telefon, który ma już sukcesora, trzeba wydać więcej niż jeszcze kilka tygodni temu.

Wyższe ceny można zaobserwować nie tylko w oficjalnym sklepie Samsunga, ale też w dużych elektromarketach i ich sklepach internetowych. Nie ma więc mowy o żadnej pomyłce.

Szczęście w nieszczęściu – podwyżka dotyczy tylko podstawowego Galaxy S22. Zarówno Galaxy S22+, jak i topowy Galaxy S22 Ultra dostępne są pod „starymi” cenami. To znaczy – jeszcze…