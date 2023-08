Rozstrzygnięto kolejną część przetargów na laptopy dla czwartoklasistów. Kto jakie dostanie?

Przetarg na laptopy dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej, wzbudza duże zainteresowanie i nie mniej emocji. Wbrew początkowym doniesieniom niektórych portali, nie wszyscy czwartoklasiści otrzymają taki sam sprzęt. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakie modele dostaną uczniowie w kolejnych kilkudziesięciu regionach w Polsce.

Jakie laptopy otrzymają za darmo uczniowie czwartych klas?

Niedawno poznaliśmy wyniki przetargów w 8 z 73 regionów. Wówczas dowiedzieliśmy się, że czwartoklasiści z regionu sandomiersko-jędrzejowskiego i chełmsko-zamojskiego dostaną laptop HP ProBook 440 G9, natomiast uczniowie z regionów siedleckiego, suwalskiego, radomskiego, warszawskiego-zachodniego oraz Łodzi model Dell Latitude 3540. Z kolei do uczniów z regionu bydgosko-toruńskiego trafi Acer TravelMate P2 TMP215-54.

Teraz natomiast poznaliśmy wyniki przetargów w kolejnych kilkudziesięciu regionach. Łącznie ich zwycięzcy dostarczą 284767 laptopów o wartości ponad 830 mln złotych. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, firmy mają na to czas do końca września 2023 roku. Zakup komputerów finansowany jest z programu Laptop dla Ucznia w ramach KPO. W każdym regionie została wybrana najkorzystniejsza oferta cenowa – a ceny wahały się w zależności od regionu od 2872,05 do 2950,77 złotych.

Takie laptopy dostaną za darmo czwartoklasiści w 49 regionach w Polsce

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, model HP ProBook 440 G9 otrzymają uczniowie w regionie chełmsko-zamojskim, sandomiersko-jędrzejowskim, bytomskim, gliwickim, jeleniogórskim, kaliskim, krośnieńskim, nowosądeckim, nowotarskim, oświęcimskim, przemyskim, rzeszowskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i wrocławskim oraz mieście stołecznym Warszawa.

Model Dell Latitude 3540 trafi do uczniów z regionu radomskiego, siedleckiego, suwalskiego, warszawsko-zachodniego, białostockiego, elbląskiego, kieleckiego, konińskiego, krakowskiego, lubelskiego, płockiego i sieradzkiego oraz w Krakowie i Łodzi. Laptop ASUS ExpertBook B1502CBA otrzymają zaś regiony chojnicki, częstochowski, katowicki, koszaliński, nyski, olsztyński, warszawsko-wschodni, włocławski i miasto Poznań.

Dla regionów bydgosko-toruńskiego, ełckiego, gdańskiego poznańskiego i trójmiejskiego oraz miasta Wrocław wybrano model Acer TravelMate P215-54, a uczniowie z regionu legnicko-głogowskiego, szczecinecko-pyrzyckiego i świeckiego otrzymają laptop TravelMateP214-54.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Łącznie na zakup 394346 komputerów zostanie przeznaczony ponad 1 mld złotych. Dostaną je zarówno uczniowie publicznych, jak i niepublicznych szkół, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej. Urządzenia staną się własnością ich rodziców – ich przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia. Program ma być kontynuowany również w kolejnych latach.