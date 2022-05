Nadciągnęły flagowce. Aparaty HONOR 70 Pro sprawiają wrażenie ogromnych

HONOR ma dla nas aż trzy nowe smartfony. HONOR 70 wraz z opcjami Pro oraz Pro+ tworzą rodzinę urządzeń, za którą będą oglądać się miłośnicy fotografii mobilnej.

Seria HONOR 70 liczy trzech reprezentantów – przynajmniej na razie. Są to HONOR 70, HONOR 70 Pro oraz HONOR 70 Pro+. W większości przypadków są do siebie bardzo zbliżone możliwościami. Różnią się głównie zastosowanymi procesorami i – co raczej oczywiste – cenami.

Jeśli kochasz zdjęcia, HONOR 70 Pro+

Najwyższy model z najnowszych to rasowy flagowiec. Działa na topowym procesorze MediaTeka – Dimensity 9000, produkowanym ze znakomitą dokładnością 4 nm. Składają się na niego: wiodący rdzeń Cortex-X2 (3,05 GHz), trzy rdzenie Cortex-A710 oraz cztery Cortex-A510. Współdziała z nimi grafika Mali-G710 oraz modem 5G.

Od przodu patrzymy na duży, 6,78-calowy ekran OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Może wyświetlać wideo w formacie HDR Vivid (wynalazek Huawei). Frontowy aparat ultraszerokokątny (100°) posługuje się matrycą 50 Mpix.

Tylna część obudowy zdominowana jest przez aparaty. We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z nową matrycą Sony IMX800 (1/1,49”) o rozdzielczości 54 Mpix i pikselami o wielkości 1 µm. Przysłona zyskała wartość f/1.9. Do tego mamy ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix, a także 8-megapikselowy teleobiektyw z 3-krotnmym zoomem optycznym z OIS. Ta ostatnia matryca znajduje się w modelach HONOR 70 Pro+ oraz HONOR 70 Pro. Podstawowy HONOR 70 zamiast matrycy 8 Mpix ma czujnik 2 Mpix.

Jak podkreśla HONOR na stronie produktu, nowa seria smartfonów wykorzystuje sztuczną inteligencję do przechwytywania zdjęć i potrafi śledzić pole widzenia kamer, aby utrzymać wybrane osoby w kadrze.

Wersje Pro, z baterią 4500 mAh, ładują się z mocą 100 W. Dzięki temu od zera do 60% naładuje się w ciągu 15 minut.

Cena HONOR 70 Pro+ zaczyna się od 4300 juanów (~2750 złotych) za opcję z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Jest też wydanie z 12 GB RAM – za 4600 juanów (~2940 złotych).

Może wystarczy HONOR 70 Pro lub HONOR 70 5G?

HONOR 70 Pro dzieli większość specyfikacji z mocniejszą wersją Plus. Zyskała ona identyczny wyświetlacz, aparaty i baterię. Zmienił się procesor: zamiast najwyższej opcji od MediaTeka, dostajemy wciąż wystarczająco wydajnego Dimensity 8000 – układ klasy 5 nm. W środku „grają” już nieco starsze rdzenie Cortex-A78 oraz Cortex-A55.

Co ciekawe, środkowy model ma opcję pamięciową 512 GB, czego w najdroższym wariancie nie uświadczymy. Ceny zaczynają się od 3700 juanów (~2360 złotych) za wersję 8 GB/256 GB. Odmiana z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej to wydatek 4000 juanów (~2560 złotych). Opcja z pojemniejszym dyskiem 12 GB/512 GB zyskała cenę 4400 juanów (~2810 złotych).

HONOR 70 Pro oraz HONOR 70 5G

HONOR 70 5G to właściwie smartfon z mocnej średniej półki ze znakomitym aparatem. Jak już wspomniałem wyżej, jego zestaw fotograficzny to 54 Mpix + 50 Mpix + 2 Mpix. Przedni aparat to już nie 50 Mpix, z 32 Mpix.

Co ciekawe, nawet w tym modelu nie zrezygnowano z zakrzywionego po bokach wyświetlacza. Jednak „zredukowano” moc do wydajności Snapdragona 778G Plus. Przynajmniej baterię udało się powiększyć – do pojemności 4800 mAh. Straty energii wyrównywane są przez ładowarkę 66 W. Grubość urządzenia to 7,91 mm, a waży 178 g.

HONOR 70 5G zyskał kilka wersji, różniących się cenami:

8 GB/256 GB – za równowartość 1730 złotych,

12 GB/256 GB – za równowartość 1920 złotych,

12 GB/512 GB – za równowartość 2170 złotych.

