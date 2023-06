OPPO A98 5G zadebiutował w Polsce. Już możesz go kupić. Sprawdź, za ile

Tydzień temu Leo Li, CEO OPPO Polska, oficjalnie zapowiedział, że na polskim rynku dostępny będzie ten smartfon. Nie musieliśmy długo czekać na jego polską premierę – producent dzisiaj poinformował, że jest on już dostępny w Polsce. Ile kosztuje?

Specyfikacja OPPO A98 5G

OPPO A98 5G zadebiutował oficjalnie mniej niż miesiąc temu – na początku maja 2023 roku, więc producent bardzo szybko wprowadził go do Polski. Model ten oferuje przyzwoitą specyfikację, która z pewnością usatysfakcjonuje przeciętnego klienta w Polsce. Na jego wyposażeniu znajduje się m.in. duży, aż 6,72-calowy wyświetlacz LTPS LCD o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (391 ppi), który odświeży obraz z częstotliwością nawet 120 Hz, a także akumulator o pojemności 5000 mAh, wspierający ładowanie przewodowe o mocy 67 W (przez port USB-C; od 0 do 100% w zaledwie 44 minuty). Szybkie ładowanie nie skróci jednak żywotności baterii – według deklaracji producenta zachowa ona 80% pierwotnej pojemności po 1600 cyklach ładowania.

Smartfon oferuje też wiele obiecujące zaplecze fotograficzne. Na jego przodzie umieszczono bowiem aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.4), zatem miłośnicy selfie powinni być usatysfakcjonowani. Na tyle są zaś trzy aparaty, w tym główny z matrycą 64 Mpix (f/1.7) i 2 Mpix mikroobiektyw (f/3.3), zapewniający aż 40-krotne przybliżenie – funkcjonalnością przypomina on mikroskop. Obok znajduje się jeszcze jeden 2 Mpix (f/2.4) aparat, służący do pomiaru głębi.

Sercem OPPO A98 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz z modemem 5G. Towarzyszy mu 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 oraz 8 GB fizycznego RAM LPDDR4x. Tę pierwszą można rozszerzyć za sprawą karty microSD o pojemności do 1 TB, zaś tę ostatnią zwiększyć dzięki funkcji RAM Expansion o nawet 8 GB. Użytkownicy nie powinni zatem narzekać na wydajność, szczególnie że według producenta model ten zapewni „gwarantowaną płynność przez okres czterech lat”.

Specyfikacja smartfona obejmuje też m.in. czytnik linii papilarnych, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM), wsparcie dla USB OTG, głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe. OPPO A98 5G fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS 13.1. Urządzenie ma wymiary 165,6×76,1×8,2 mm i waży 192 gramy.

Polska cena OPPO A98 5G

Sugerowaną cenę detaliczną tego smartfona polski oddział ustalił na 1799 złotych. Klienci dostają do wyboru dwie wersje: niebieską Dreamy Blue i czarną Cool Black. Urządzenie jest już dostępne w wybranych sklepach internetowych i partnerskich sieciach detalicznych OPPO.