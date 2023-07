Teraz Orange daje nawet 600 GB w Orange Love

Zdecydowana większość użytkowników potrzebuje teraz coraz więcej internetu mobilnego, by móc swobodnie z niego korzystać. Jeśli należysz do osób, którym potrzebne jest go naprawdę dużo, to wakacyjna oferta Orange Love może się okazać odpowiednim wyborem. Jakie są jej szczegóły?

Gigantyczna paczka internetu w Orange Love

Orange zdecydowało się na wprowadzenie tej oferty na lato, kiedy to wielu z nas korzysta z internetu jeszcze intensywniej. W tym sezonie nowością od Orange jest gigantyczny pakiet gigabajtów w smartfonie. Każdy, kto teraz zdecyduje się na zakup jednego z pakietów Orange Love lub przedłużenie umowy na jeden z nich, może zyskać naprawdę sporo.

Klienci Love Mini (za 95 złotych miesięcznie) mogą liczyć na 100 GB internetu miesięcznie, a wszyscy, którzy zdecydują się na wybór wyższych pakietów, czyli Love Standard (za 120 złotych miesięcznie) oraz Love Extra (za 170 złotych miesięcznie), będą mogli korzystać z pakietu aż 600 GB co miesiąc. Warto przypomnieć także o ogłoszonej niedawno promocji, w której w planie L również można zyskać 600 GB internetu. To jednak nie wszystko. Każdy z pakietów w ramach nowej promocji Orange Love otrzymuje w prezencie CyberOchronę. Co to takiego?

To usługa, której zadaniem jest blokowanie zagrożeń pochodzących z sieci, zanim zdążą dotrzeć do smartfona. Według operatora gwarantuje ona zwiększoną ochronę m.in. przed kradzieżą loginów i haseł, a także podejrzanymi linkami. Firma twierdzi, że jest ona bardziej skuteczna niż większość antywirusów. Dodatkowo użytkownicy mogą sami konfigurować blokady dla wybranych kategorii stron lub adresów.

A może światłowód do tego?

Firma przygotowała również specjalną ofertę dla wszystkich, którzy do tej pory korzystali z samego abonamentu komórkowego za 55 złotych miesięcznie. Dzięki niej mogą teraz dokupić do swojej oferty internet światłowodowy za jedyne 35 złotych miesięcznie. Wystarczy, że przejdą do pakietu Love Mini, łącząc tym samym abonament komórkowy i internetowy w jeden pakiet.

źródło: Orange

Operator podkreśla, że jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, nie tylko ze względu na promocyjną cenę, ale również przez fakt posiadania wszystkich usług na jednym rachunku. Ponadto firma przypomina, że co środę w aplikacji Mój Orange pojawiają się gratisy i rabaty, z których mogą korzystać klienci.