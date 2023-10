Kiedy Orange, Play, Plus i T-Mobile uruchomią „prawdziwe 5G”? Zapytaliśmy i dostaliśmy już odpowiedzi

Aukcja częstotliwości dla sieci 5G trwała blisko rok, lecz jej najważniejsza część, tj. faktyczna licytacja, zajęła zaledwie trzy dni. Dziś już wiemy, kto co zdobył, ale wciąż pozostaje pytanie, kiedy operatorzy uruchomią „prawdziwe 5G”. Zapytaliśmy ich o to i możemy przekazać Wam informacje na temat ich planów w tym obszarze.

Aukcja 5G zakończona

Aukcja częstotliwości dla sieci piątej generacji rozpoczęła się w grudniu 2022 roku. Miała ona na celu rozdysponowanie czterech pasm o szerokości 100 MHz każde w zakresie od 3,4 do 3,8 GHz. Początkowo Urząd Komunikacji Elektronicznej planował sprzedać rezerwacje na 4 bloki o szerokości 80 MHz każdy, ale później zdecydował się na zwiększenie do 100 MHz. Operatorzy nie dostają bowiem na własność częstotliwości, a jedynie rezerwację, którą po określonym czasie muszą odnowić, jeżeli dalej chcą z niej korzystać.

Choć wszystkie bloki mają taką samą szerokość – 100 MHz, to w rzeczywistości nie są w 100% takie same. Blok A uznawany jest za „najmniej atrakcyjny”, gdyż ciąży na nim najwięcej ograniczeń (terminowych i bezterminowych). Podobnie jest w bloku B, aczkolwiek w jego przypadku ograniczeń jest ich mniej. Mimo ten ostatni osiągnął taką samą cenę jak blok C. Najwięcej zapłacono zaś za rezerwację bloku D.

Początkowo na blok A nie było chętnych, ale ostatecznie zdobył go Plus za 450 mln złotych, czyli tyle, ile wynosiła cena wywoławcza. Blok B przypadł Play, blok C – Orange, a najwięcej zapłaciło za blok D T-Mobile. Po ogłoszeniu zwycięzców Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że operatorzy powinni otrzymać swoje rezerwacje na początku grudnia.

Kiedy Orange, Play, Plus i T-Mobile uruchomią „prawdziwe 5G”?

Od razu po zakończeniu aukcji 5G pojawiły się pytania, kiedy operatorzy uruchomią „prawdziwe 5G”. Postanowiliśmy ich zatem o to zapytać i do momentu publikacji otrzymaliśmy odpowiedź od Orange, Play i T-Mobile, od Plusa niestety już nie. Jeśli jednak to się zmieni, dodamy jego komunikat do niniejszego artykuł.

Rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński, odpisał krótko: Liczymy, że uda się to zrobić jeszcze w tym roku. Play odpowiedział natomiast, że uruchomi usługi 5G na częstotliwościach w paśmie C natychmiast po otrzymaniu decyzji rezerwacyjnej będącej wynikiem zakończonego procesu aukcji. T-Mobile napisał z kolei, że chce umożliwić klientom dostęp do 5G na 3.x najszybciej, jak to możliwe i jest gotowy do włączenia pierwszych stacji natychmiast po przyznaniu pozwoleń radiowych, ponieważ przygotowania do uruchomienia sieci prowadzi już od dłuższego czasu.

Na długo przed ostatecznym zakończeniem aukcji 5G prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapowiadał, że operatorzy uruchomią „prawdziwe 5G” jeszcze w 2023 roku, w grudniu. Termin ten wydaje się prawdopodobny, szczególnie że – jak wynika z przytoczonych powyżej słów – wszyscy się do tego przymierzają i nie zamierzają zwlekać.

Jak jednak słusznie niektórzy zauważyli – ciekawe, w jaki sposób operatorzy będą reklamować sieć piątej generacji na nowych częstotliwościach, ale PR-owcy z pewnością główkują nad tym od dawna. Z niecierpliwością czekamy na efekty ich pracy. Szczególnie Plusa, który udostępnia już 5G Ultra – w jaki sposób zdoła to przebić? Wkrótce się przekonamy.