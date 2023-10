Kup Xiaomi 13T Pro, a producent zwróci Ci 500 złotych

Xiaomi bardzo chce nas przekonać, że nowe modele z serii 13T to urządzenia, z którymi warto się zapoznać i zostać na dłużej. Ledwo co skończyła się akcja związana z debiutem smartfonów, a już przygotowano kolejną promocję.

Seria Xiaomi 13T – warto czy nie warto?

Jeżeli chodzi o droższą opcję w serii, czyli wariant Pro, wszystkie mądrości na temat urządzenia możecie przeczytać w opublikowanej ostatnio recenzji Xiaomi 13T Pro. Jeżeli miałbym jednak oszczędzić Wam wertowania tekstu, to powiem, że warto rozważyć zakup tego smartfona. Oferuje on bowiem świetne podzespoły w niskiej cenie, aparaty robią naprawdę dobre zdjęcia i nie musicie dopłacać za kable, ładowarki i etui – wszystko jest już w zestawie.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Nie do końca powinienem się wypowiadać na temat podstawowego Xiaomi 13T, gdyż nie miałem okazji z nim obcować. Jeżeli jednak założymy, że jakość fotografii nie uległa pogorszeniu, pamięć UFS 3.1 to tylko niewielkie spowolnienie wczytywania się aplikacji, a zastosowany układ mobilny daję radę w porównaniu z konkurencją w okolicach 3000 złotych, to jest to opcja warta rozważenia.

Od 300 do 500 złotych do kieszeni

Przez pierwsze dwa tygodnie od debiutu urządzeń trwała promocja, w ramach której mogliście dostać w prezencie tablet o wartości ponad 1000 złotych (Xiaomi 13T) lub hulajnogę sprzedawaną w sklepach za ~1700 złotych (Xiaomi 13T Pro). Obecna akcja jest nieco skromniejsza, jednak wciąż warta rozważenia.

Zasady ponownie są bardzo proste: kupujecie jeden ze smartfonów, rejestrujecie zakup na dedykowanej stronie, a po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, w ciągu 60 dni, otrzymujecie cashback, którego wysokość zależy od wybranego urządzenia. W przypadku Xiaomi 13T możecie liczyć na zwrot 300 złotych, jeżeli wybierzecie topowego 13T Pro, na konto wpłynie 500 złotych.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Na zakup urządzenia macie czas do 5 listopada 2023 roku, a na rejestrację – do 19 listopada. Część osób z pewnością ucieszy również fakt, że tym razem w akcji bierze udział o wiele większa liczba sklepów, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom, Komputronik, kwartet największych operatorów sieci w Polsce oraz oficjalne sklepy producenta.

Regulamin akcji promocyjnej „Cashback Xiaomi 13T i 13T Pro” (PDF)