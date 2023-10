Play jako jedyny operator sprzeda Ci ten smartfon

Najczęściej producenci starają się sprzedawać swoje urządzenia w jak największej liczbie sieci i sklepów, ale czasami robią wyjątki. Tak też jest w tym przypadku, ponieważ Play jako jedyny operator będzie przez najbliższych kilka tygodni sprzedawać ten smartfon. Ponadto pochwalił się znaczącym osiągnięciem.

Play jako jedyny operator będzie sprzedawać ten smartfon

Kiedy w czerwcu 2023 roku realme wprowadziło do Polski modele realme 11 Pro 5G i realme 11 Pro+ 5G, poinformowało, że będą one dostępne w tylko dwóch wersjach kolorystycznych, podczas gdy w Chinach do sprzedaży trafiły trzy – oprócz czarnej i beżowej też zielona. Teraz ta ostatnia w końcu jest dostępna również w Polsce.

realme 11 Pro+ (źródło: realme)

Są jednak dwa haczyki. Pierwszy to fakt, że Play jako jedyny operator w Polsce będzie sprzedawał zieloną wersję kolorystyczną aż do końca listopada. Drugi to wyższa cena. Tak się bowiem składa, że realme 11 Pro+ 5G zdążył już stanieć od swojej premiery w Polsce w czerwcu 2023 roku – kosztował na start 2399 złotych, a teraz można go kupić za 2199 złotych.

Nowo wprowadzona wersja kolorystyczna trafiła do sprzedaży w cenie 2399 złotych, zatem klienci w Polsce muszą dopłacić 200 złotych za zielony kolor. Prawdopodobnie niedługo i ten wariant stanieje, ale na razie jest sprzedawany za taką właśnie kwotę, również w Play, a oprócz tego też w RTV Euro AGD i Media Expert.

Play pochwalił się znaczącym osiągnięciem

Play ma powody do zadowolenia nie tylko za sprawą pozyskania ekskluzywności na operatorską dystrybucję zielonej wersji smartfona realme 11 Pro+ 5G, ponieważ po raz kolejny pobił swój rekord tempa rozbudowy swojej infrastruktury.

Operator poinformował, że we wrześniu 2023 roku uruchomił 121 nowych stacji bazowych, czyli aż o 39 więcej niż do tej pory rekordowym sierpniu br. Łącznie w 2023 roku, do końca zeszłego miesiąca, sieć Play zasiliło 620 nowych stacji, a sumarycznie ma ich już 11191.

źródło: Blog Play

Operator podaje, że we wrześniu 2023 roku uruchomił „sporo nowych stacji” w dużych miastach, m.in. Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu, a także w mniejszych miejscowościach, jak Chojnice (woj. pomorskie), Gryfów Śląski (woj. dolnośląskie), Pruchnik (woj. podkarpackie), Serock (woj. mazowieckie) i Suchy Las (woj. wielkopolskie) oraz Zakopane, Czarny Dunajec i Jabłonka (powiat nowotarski).