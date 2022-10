To może się Wam nie spodobać! Orange Flex rezygnuje z najtańszego planu

Pomarańczy operator zapowiedział zmiany, które niebawem zostaną wdrożone w usłudze Orange Flex. Co prawda nie mamy do czynienia z rewolucją, ale zmiany są znaczące.

Technologia 5G dla wszystkich

Obecnie, jeśli w Orange Flex chcemy korzystać z możliwości oferowanych przez 5G, musimy wykupić co najmniej pakiet 45 GB za 35 złotych. W niższych pakietach obsługa sieci 5G nie jest oferowana, więc nawet jeśli posiadamy odpowiedni smartfon, to musimy zadowolić się maksymalnie internetem 4G/LTE.

Wkrótce ma to się jednak zmienić. W Orange Flex możliwość korzystania z zalet sieci 5G będzie dostępna również w niższych pakietach. Warto dodać, że osoby, które przykładowo korzystają już z planu 30 GB, będą musiały wejść do aplikacji i manualnie wybrać nowy plan 30 GB z 5G. Zmiana jest oczywiście bezpłatna. Jeśli tego nie zrobią, to wciąż będą mieć dostęp maksymalnie do LTE. W przypadku nowych użytkowników plan z 5G będzie dostępny od razu po włączeniu usługi. Wypada zauważyć, że wspomniane wsparcie dla 5G będzie zaczynało się od planu za 30 złotych miesięcznie i nie trafi w ogóle do planu za 25 złotych.

Koniec podstawowego planu

Należy mieć na uwadze, że obecnie podstawowy plan w Orange Flex to 15 GB za 25 złotych. Na początku przyszłego miesiąca zostanie on zlikwidowany. Oznacza to, że usługa będzie startować od planu 30 GB za 30 złotych.

Co jednak z użytkownikami, którzy obecnie mają najtańszy plan? Jak podaje Orange, nadal będą mogli z niego korzystać. Natomiast nowa cena będzie obowiązywać dopiero w przypadku zmiany planu po 8 listopada lub reaktywacji usług po tym terminie. Wówczas nie będzie opcji przywrócenia planu za 25 złotych.

Zmiany dotyczące dostępnych planów w Orange Flex mają wynikać m.in. ze słabnącego zainteresowania planem 15 GB. Bestsellerem stał się bowiem pakiet 45 GB.

Oczywiście zniknięcie planu za 25 złotych, zapewniającego 15 GB internetu, może nie być dobrą informacja dla części użytkowników. Z drugiej strony, wyższy plan, oferujący 2 razy więcej gigabajtów, a niebawem również wsparcie dla 5G, kosztuje tylko o 5 złotych więcej.

Przedstawione zmiany w Orange Flex będa obowiązywać od 8 listopada 2022 roku.