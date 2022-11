Seria OPPO Reno 9 zaprezentowana. Jest szybko i pięknie

Do końca nie byłem pewny, czy to się wydarzy, a jednak. OPPO Reno 9 to trzecia generacja smartfonów z serii Reno, wypuszczona w ciągu jednego roku przez Chińczyków. Co zaoferuje swoim właścicielom i ile klienci będą musieli zapłacić za nowe smartfony z rodziny Reno 9?

OPPO Reno 9 oficjalnie

Przy takim tempie premier łatwo poczuć się staro. W końcu nie tak dawno testowałem OPPO Reno 7 Lite, a tu już „dziewiątka” czyha na mnie za rogiem. Nie jest to jednak miejsce, żeby rozwodzić się nad polityką firmy. Przejdźmy zatem do głównych bohaterów tekstu.

OPPO Reno 9 OPPO Reno 9 Pro OPPO Reno 9 Pro+ Źródło: OPPO

Na pierwszy rzut oka trojaczki prezentują się identycznie. I tak jest w rzeczywistości. Reno 9 oraz Reno 9 Pro to zasadniczo ta sama obudowa, a Reno 9 Pro+ jest urządzeniem cięższym, grubszym, ale za to niższym i węższym. Jedynym sposobem, żeby odróżnić najmocniejszego w stawce, jest spojrzenie na plecy – Reno 9 Pro+ jako jedyny ma trzy obiektywy z tyłu. Reno 9 jest zaś dostępny w ekskluzywnym wariancie kolorystycznym, przygotowanym specjalne na przyszły rok. Czerwony model widoczny poniżej związany jest z „rokiem królika”, który rozpocznie się dla Chińczyków 23 stycznia 2023 roku.

Cała gama z wyglądu prezentuje się pięknie – złote, czarne, pryzmatyczne i miętowe kolory w połączeniu z błyszczącą obudową z pewnością będą przyciągać wzrok. Czy podobnie przyciągające okażą się parametry urządzeń?

Źródło: OPPO

Mocno, mocniej, Reno 9 Pro+

OPPO postanowiło w serii Reno 9 zrobić mały przekrój średniopółkowych układów mobilnych. Listę otwiera Reno 9 z procesorem Snapdragon 778G. Dobre i znane (Xiaomi 12 Lite, Huawei nova 10 Pro) rozwiązanie w smartfonach ze średniej półki. Reno 9 Pro sięga za to po tajwański procek MediaTek Dimensity 8100-MAX, znany w Polsce z POCO X4 GT czy Realme GT Neo 3. Reno 9 Pro+ nie grzebie się w tańcu i korzysta z jednego z najmocniejszych rozwiązań na rynku – Snapdragona 8+ Gen 1. Żeby nie zamieszać Wam w głowie liczbą konfiguracji pamięciowych, poniżej łatwa do rozkodowania tabela:

Model RAM Pamięć wewnętrzna OPPO Reno 9 8 GB (LPDDR4x) 256 GB (UFS 2.2) 12 GB (LPDDR4x) 256 GB (UFS 2.2) 12 GB (LPDDR5) 512 GB (UFS 3.1) OPPO Reno 9 Pro 16 GB (LPDDR5) 256 GB (UFS 3.1) 16 GB (LPDDR5) 512 GB (UFS 3.1) OPPO Reno 9 Pro+ 16 GB (LPDDR5) 256 GB (UFS 3.1) 16 GB (LPDDR5) 512 GB (UFS 3.1)

Bliźniacze ekrany

Seria Reno 9 w kwestii ekranów jest jak uczeń na „4”: nie wyróżnia się na tle reszty, ale też nie przynosi wstydu po wywiadówce. Każdy z modeli dostał 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2412×1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania o wartości 120 Hz. Podobne są też poziomy jasności (do 950 nitów, od 500 nitów do 800 przy normalnym użytkowaniu), pokrycie kolorów (100% DCI-P3) oraz warstwa ochronna (szkło Asahi Glass AGC DT-Star2).

Źródło: OPPO

Pięta achillesowa – aparaty

Odnoszę wrażenie, że zaliczamy w tekście spadek: procesory na „5”, ekrany na „4”, natomiast przynajmniej na papierze seria Reno 9 nie będzie czarować aparatami. Podstawowy wariant otrzymał dwa aparaty z tyłu: główny o rozdzielczości 64 Mpix oraz monochromatyczny z matrycą 2 Mpix. Reno 9 Pro ma natomiast 64 Mpix w głównej kamerce oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix. Reno 9 Pro+ do zestawu środkowego brata dorzuca matrycę makro 2 Mpix. Całej trójce z przodu OPPO zafundowało natomiast aparat o rozdzielczości 32 Mpix.

8 Ocena

Powrót do środkowego szeregu z bateriami

Szczęśliwie dla serii Reno 9 akumulator wraca z wyższa notą niż aparaty. W modelach Reno 9 oraz Reno 9 Pro upakowano do obudowy akumulator o pojemności 4500 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 67 W. Reno 9 Pro+ w grubszej obudowie zmieścił akumulator 4700 mAh oraz zapewnia wsparcie dla 80 W ładowania przewodowego.

Resztę parametrów poniżej dzielą między sobą wszystkie trzy modele. Cała seria Reno 9 ma czytnik linii papilarnych, Bluetooth 5.2, NFC oraz system Android 13 z firmową nakładką ColorOS 13.

OPPO Reno 9 Pro+ (źródło: OPPO)

Smartfony są już dostępne w przedsprzedaży na oficjalnej stronie OPPO w Chinach. Najtańszy w ofercie jest oczywiście bazowy wariant Reno 9 w cenie od 2499 juanów (równowartość ~1580 złotych). Reno 9 Pro startuje z ceną od 3499 juanów (~2215 złotych), a Reno 9 Pro+ to dla Chińczyków wydatek od 3999 juanów (~2530 złotych). Tradycyjna sprzedaż ruszy w Chinach 2 grudnia 2022 roku.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy seria Reno 9 zadebiutuje globalnie, ale na pewno nie w tym roku, ponieważ dopiero we wrześniu pojawiła się w Europie linia Reno 8 (w samej Polsce nadal nie).