OPPO szykuje kolejną generację smartfonów, a Ty nie możesz jeszcze kupić w Polsce poprzedniej

Nie ukrywam, że bardzo nie podoba mi się strategia OPPO. Producent wypluwa nowe generacje serii Reno w tak szybkim tempie, że zdążają się one „zestarzeć”, zanim jeszcze trafią do sprzedaży na wszystkich rynkach. Podczas gdy – na tę chwilę najnowsza – linia Reno 8 wciąż nie jest dostępna w Polsce, producent lada chwila zaprezentuje kolejną generację, Reno 9. Właśnie pojawiły się pierwsze informacje na jej temat.

Pierwsze informacje o serii OPPO Reno 9

Nadchodzące smartfony, podobnie jak bezpośredni poprzednicy, zostaną wyposażone w akumulatory o pojemności 4500 mAh. Producent zastosował bowiem taką baterię w modelach Reno 8, Reno 8 Pro i Reno 8 Pro+, które oficjalnie zadebiutowały w Chinach 23 maja 2022 roku.

Dużą zmianą ma być jednak zapewnienie zgodności z nowym protokołem szybkiego ładowania UFCS (Universal Fast Charging Specification), wydanego przez China Academy of Information and Communications Technology. Aktualnie maksymalnie wspiera on 40 W, ale w planach jest zapewnienie obsługi 65 W. Obok OPPO, implementację tego protokołu zapowiedziały m.in. Huawei, Xiaomi i vivo.

Ponadto na pokładach smartfonów z serii Reno 9 znajdą się procesory z linii Qualcomm Snapdragon 7 i MediaTek Dimensity 8xxx. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy producent sięgnie po nowsze generacje SoC, czy po te same, które zastosował w poprzednikach. Dla przypomnienia, chińska wersja Reno 8 Pro ma układ MediaTek Dimensity 8100-MAX, a Reno 8 Pro+ mobilną platformę Snapdragon 7 Gen 1.

Nie bez powodu zostało zaznaczone, że chodzi o chińskie wersje. Do Europy, ale wciąż jeszcze nie do Polski, trafiły na początku września 2022 roku Reno 8 z procesorem MediaTek Dimensity 1300 i Reno 8 Pro z układem MediaTek Dimensity 8100-MAX. Model Reno 8 Pro+ pozostaje dostępny tylko w Chinach.

OPPO Reno 9 na horyzoncie, a OPPO Reno 8 jeszcze nie ma w Polsce

Jak zostało wspomniane, OPPO wprowadziło już do pierwszych krajów w Europie smartfony z serii OPPO Reno 8, ale wciąż nie do Polski. W jej skład – na start – wchodzą trzy modele: Reno 8 za 599,90 euro (równowartość ~2930 złotych), Reno 8 Pro za 799,90 euro (~3900 złotych) i Reno 8 Lite za 319 funtów (~1770 złotych).

Aktualnie najnowszą serią Reno w Polsce jest Reno 7, która została zaanonsowana w kraju nad Wisłą w połowie kwietnia 2022 roku. Można się spodziewać, że w przyszłym miesiącu linia OPPO Reno 8 w końcu wejdzie do Polski, ale jednocześnie bardzo szybko się „zestarzeje”, ponieważ rodzinę Reno 7 zaprezentowano w Chinach pod koniec listopada 2021 roku – seria OPPO Reno 9 zapewne zadebiutuje w podobnym terminie w tym roku.

Oczywiście nie chcę tu umniejszać smartfonom OPPO, jednak takie tempo wydawania kolejnych generacji nie zachęca do kupowania urządzeń tej marki – w końcu klient, który kupi najnowszy w danym momencie model w dniu premiery, zaraz dowie się, że wyszła nowsza generacja. Dla wielu osób to demotywujące, gdyż dla niektórych uczucie posiadania najnowszego sprzętu przez przynajmniej kilka miesięcy jest bardzo ważne. A OPPO (niestety) tego nie zapewnia.