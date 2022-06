Nowy OPPO Reno 8 Lite to recykling. OPPO sprzedaje dwa razy to samo

Strategia OPPO jest dość… zaskakująca i niezrozumiała. Dopiero co w Europie zadebiutowała seria OPPO Reno 7, a już na Starym Kontynencie można kupić OPPO Reno 8 Lite, czyli pierwszego przedstawiciela kolejnej generacji rodziny OPPO Reno. Jego premiera jest tym większą niespodzianką, gdyż okazuje się, że jest to nowy-stary smartfon.

OPPO Reno 8 Lite trafił do sprzedaży w Europie. Co oferuje?

Trzeba to powiedzieć już na samym początku – OPPO Reno 8 Lite to po prostu OPPO Reno 7 Lite pod inną nazwą. Ten ostatni zadebiutował w zeszłym miesiącu w Polsce, natomiast z jakiegoś powodu producent zdecydował się wprowadzić go do Hiszpanii jako model Reno 8 Lite. Możemy się tylko domyślać, dlaczego zrobiono coś tak absurdalnego (w końcu seria Reno 7 to świeżynka w Europie). Macie jakieś pomysły?

Właściwie jedyną rzeczą, jaką Reno 8 Lite/Reno 7 Lite może przyciągnąć uwagę, jest podwójna dioda powiadomień – świecące Dual Orbit Lights otaczają dwa aparaty na panelu tylnym. A w sumie znajdują się na nim trzy: główny o rozdzielczości 64 Mpix (z funkcją robienia 108 Mpix zdjęć) oraz dedykowany do zdjęć makro i osobny sensor do pomiaru głębi ostrości. Na przodzie smartfona jest natomiast 16 Mpix (f/2.4) aparat.

Reno 8 Lite ma również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala, który odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz, ale potrafi też próbkować dotyk z prędkością 120 Hz (domyślna; do 5 palców) lub 180 Hz (do 2 palców). Ekran w tym smartfonie charakteryzuje się także rozdzielczością Full HD+ 2400×1080 pikseli (409 pikseli) i jasnością do 600 nitów.

Pozostała specyfikacja OPPO Reno 8 Lite

Na pokładzie nowego-starego OPPO Reno 8 Lite znajdują się również procesor Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz ze zintegrowanym modemem 5G oraz 8 GB RAM LPDDR4x 2133 MHz (2×16 bit) + 5 GB „wirtualnego RAM” i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD (do 1 TB). Ponadto smartfon obsługuje USB OTG ze wsparciem dla ładowania zwrotnego.

Specyfikacja OPPO Reno 8 Lite obejmuje również czytnik linii papilarnych, żyroskop, dual SIM (2x nano SIM), moduł NFC, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon fabrycznie ma wgrany interfejs ColorOS 12. Urządzenie zasili akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W (do 100% w 63 minuty; zasilacz w zestawie).

Całość ma wymiary 159,85 mm wysokości, 73,17 mm szerokości i od 7,49 do 7,55 mm grubości (w zależności od wersji kolorystycznej). Ponadto sprzęt obsługuje gesty powietrzne i może pochwalić się certyfikatem IPX4, czyli odpornością na przypadkowe zachlapania.

Cena OPPO Reno 8 Lite nie jest zaskakująca

Jak widać, jest to jeden z wielu przedstawicieli szeroko pojętej średniej półki. Przynajmniej jeśli chodzi o specyfikację, ponieważ cenowo Reno 8 Lite ociera się już o półkę ze średniakami klasy premium, mimo że trudno go do niej zaliczyć.

W Hiszpanii cena OPPO Reno 8 Lite została ustalona na 429 euro, co jest równowartością ~1965 złotych. Cena smartfona jest więc identyczna jak cena OPPO Reno 7 Lite w Polsce, która wynosi 1899 złotych.