Nowy smartfon Xiaomi nie jest tym, czego byśmy oczekiwali

Xiaomi wypuszcza na rynek tak dużo smartfonów, że naprawdę trudno w tym gąszczu znaleźć prawdziwe perełki, szczególnie że wiele modeli ma niemal identyczną specyfikację. Wprowadzony dziś do sprzedaży Redmi 11R również zalicza się do grona „jednego z wielu”. Na pewno dobrze się sprzeda, z uwagi na niską cenę, ale nie jest to urządzenie, które by zachwycało.

Nowy smartfon Xiaomi jest. I już

Redmi 11R to model z niższej półki, choć nie typowo budżetowy. Oferuje bowiem na przykład wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i śledzenia dotyku z prędkością 240 Hz, który ma przekątną 6,58 cala i rozdzielczość Full HD+ 2408×1080 pikseli. Jako że nie jest to ekran AMOLED, czytnik linii papilarnych został umieszczony na bocznej krawędzi urządzenia.

źródło: Xiaomi

Na nie najgorszą wydajność złożą się procesor MediaTek Dimenstity 700 2,2 GHz (7 nm) z modemem 5G wraz z od 4 GB do 8 GB RAM LPDDR4X i wbudowana pamięć wewnętrzna typu UFS 2.2 o pojemności 128 GB. Redmi 11R obsługuje też karty microSD do 1 TB (jest na nie dedykowany slot obok dwóch na nano SIM – dual SIM), a całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W (przez port USB-C; w zestawie znajduje się jednak zasilacz o mocy tylko 10 W).

Redmi 11R oferuje również dwa aparaty na tyle – 13 Mpix (f/2.2) i 2 Mpix (f/2.4) oraz jeden na przodzie – 5 Mpix, a także emiter podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie ma wymiary 163,99×76,09×8,9 mm i waży 201 gramów.

Patrząc na specyfikację, nie sposób nie odnieść wrażenia, że gdzieś to już widzieliśmy. I rzeczywiście tak było, bowiem Redmi 11R jest bliźniaczo podobny do POCO M4 5G, który z kolei ma mnóstwo wspólnego z Redmi 10 5G – a on jest zaś rebrandem Redmi Note 11E. Xiaomi niezmiennie klonuje swoje smartfony na potęgę i kolejnym tego przykładem będzie Redmi Note 11 Pro 2023, który ma być kopią Redmi Note 10 Pro. Nadążacie? Bo naprawdę można się w tym wszystkim pogubić.

Ile kosztuje nowy smartfon Xiaomi?

Najtańsza wersja Redmi 11R z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci została wyceniona w Chinach na 1099 juanów, co jest równowartością ~770 złotych. Wariant z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 1199 juanów (~840 złotych), a konfiguracja 8/128 GB – 1399 juanów (~980 złotych). W dwóch ostatnich przypadkach są to ceny promocyjne na start – regularne są wyższe o 100 juanów (~70 złotych). Redmi 11R będzie dostępny w Chinach w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, szarej i niebieskiej.