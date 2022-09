Nowy, flagowy tablet Huawei dostępny w Polsce z cennymi gratisami na start

Huawei zasypał Polskę nowościami. W ciągu dwóch dni producent wprowadził do Polski aż trzy nowe smartfony – nova 10 i nova 10 Pro oraz Mate 50 Pro, a także tablet MatePad Pro 12,6″. Klienci, którzy zdecydują się zamówić nowego MatePada w trakcie przedsprzedaży, będą mogli odebrać przydatne akcesoria o całkiem dużej, łącznej wartości. Oferta jest naprawdę kusząca.

Nowy tablet Huawei to urządzenie dla wszechstronnie wymagających

Niewątpliwie najważniejszym elementem nowego MatePad Pro 12,6″ jest wyświetlacz, ponieważ urządzenie zostało stworzone po to, aby intensywnie z niego korzystać. Ekran OLED Real Colour FullView ma przekątną 12,6 cala i rozdzielczość 2560×1600 pikseli (240 ppi) – dopisek „FullView” zyskał dlatego, że zajmuje aż 90% powierzchni panelu przedniego.

Wyświetlacz jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów z dokładnością odwzorowania ΔE < 1, a do tego oferuje technologię Universal Color Consistency, która ma zagwarantować, że wyświetlane kolory będą dokładnie takie same na wszystkich urządzeniach marki, obsługujących tę funkcję. Dodatkowym udogodnieniem dla użytkowników jest odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz.

źródło: Huawei

Ekran można obsługiwać również za pomocą dedykowanego rysika M-Pencil 2. generacji, a funkcjonalność urządzenia dodatkowo rozszerzyć z wykorzystaniem klawiatury Huawei Smart Magnetic Keyboard. Nie bez powodu zostały wspomniane te akcesoria – jeszcze do nich wrócimy przy okazji informacji o ofercie przedsprzedażowej.

MatePad 12.6″ 2022 został stworzony z myślą o intensywnej pracy. Umożliwią to nie tylko dedykowane akcesoria, tj. rysik i klawiatura, ale też rozwiązania systemowe. Producent zaimplementował bowiem w urządzeniu funkcje App Multiplier i Multi-Window, które umożliwiają wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Według Huawei, dzięki temu użytkownik ma mieć podobne doświadczenia jak podczas korzystania z klasycznego komputera.

Dzięki funkcji Multi-Window można korzystać z nawet czterech aplikacji jednocześnie – dwóch w trybie podzielonego ekranu i dwóch w pływających oknach. Użytkownicy z pewnością docenią też funkcję Take Snippet, która pozwala na wyodrębnianie tekstu ze zdjęć podczas ich przeglądania.

Wydajność to również mocna strona nowego MatePada 12,6″ 2022. Tablet Huawei wyposażony jest bowiem w mocny procesor HiSilicon Kirin 9000E 3,13 GHz oraz 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także akumulator o pojemności aż 1050 mAh, który ma zapewnić do 13 godzin nieprzerwanej pracy. W dodatku da się go naładować przez USB-C (USB 3.1 Gen 1) z mocą 40 W (10 V/4 A), dzięki czemu uzupełnienie zapasu energii od 0% do 100% zajmie 2 godziny i 10 minut (zasilacz wchodzi w skład zestawu sprzedażowego). Do tego sprzęt wspiera ładowanie zwrotne z wykorzystaniem USB OTG (do 1,5 A/5 V).

źródło: Huawei

Ponadto specyfikacja urządzenia obejmuje jeszcze m.in. dwa aparaty na tyle (13 Mpix f/1.8 z autofokusem + 8 Mpix f/2.4 z obiektywem ultraszerokokątnym) z diodą doświetlającą i jeden na przodzie (8 Mpix f/2.0), obsługę WiFi 6 i GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BeiDou) oraz aż osiem głośników i cztery mikrofony. Całość działa na najnowszym systemie HarmonyOS 3, ma wymiary 286,5×184,7×6,5 mm i waży 609 gramów.

Cena, dostępność, oferta przedsprzedażowa

Przedsprzedaż nowego MatePad Pro 12,6″ potrwa od 28 września do 30 października 2022 roku. Sprzedaż regularna rozpocznie się dzień później, tj. 31 października 2022 roku. Sugerowaną cenę modelu z 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej ustalono na 4299 złotych.

Osoby, które zdecydują się zamówić to urządzenie w okresie przedsprzedaży, będą mogły odebrać w prezencie klawiaturę Huawei Smart Magnetic Keyboard (jej sugerowana przez producenta cena to 699 złotych) i rysik M-Pencil 2. generacji, który obecnie kosztuje ~400 złotych.