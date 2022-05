Premiera OPPO Reno 8 – szanujemy ten design

OPPO rozpoczęło dziś ofensywę ze swoimi najnowszymi smartfonami. OPPO Reno 8, Reno 8 Pro oraz Reno 8 Pro+ mają swoją premierę. Sprawdzamy, jak wypadają różnice między modelami.

Trzech muszkieterów

Wydawałoby się, że OPPO zechce mocno rozdzielić poszczególne warianty nowej serii Reno 8, ale w gruncie rzeczy więcej jest między nimi podobieństw niż jaskrawych różnic.

Przynajmniej od frontu trudno rozpoznać, czy mamy do czynienia z podstawowym Reno 8 czy też Reno 8 Pro, gdyż oba te modele mają tę samą przekątną ekranu: 6,43 cala i otwór na przedni aparat w jego lewym górnym rogu. W każdym z przypadków mamy do czynienia z AMOLED-em w rozdzielczości Full HD+, ale najniższa z wersji odświeża go w częstotliwości 90 Hz, a opcje Pro oraz Pro+ robią to już w 120 Hz. OPPO Reno Pro+ jest łatwiejszy do rozpoznania – ma większy wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, a przedni aparat jest wyśrodkowany.

Cechą wspólną absolutnie wszystkich wersji jest czytnik linii papilarnych zaszyty w ekranie oraz rozdzielczość przedniej kamery – 32 Mpix. W każdym z przypadków sprzęt zasila identyczny akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 80 W.

Odwracając smartfony, widzimy podobny sam plan rozmieszczenia aparatów głównych, przy czym im wyższy model, tym większa wyspa na obiektywy. I tak, podstawowy model OPPO Reno 8 ma aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, a opcje Reno 8 Pro oraz Reno 8 Pro+ podmieniają jedną z pomniejszych matryc na 8 Mpix i łączą ją z obiektywem ultraszerokokątnym.

W środku zachodzą kolejne zmiany. Poszczególne wersje działają na odmiennych procesorach:

OPPO Reno 8 na MediaTeku Dimensity 1300,

OPPO Reno 8 Pro na nowym Qualcommie Snapdragon 7 Gen 1,

OPPO Reno 8 Pro+ na MediaTeku Dimensity 8100-Max.

Zarówno Reno 8, jak i Reno 8 Pro startują z tego samego pułapu pamięciowego – 8 GB RAM + 128 GB miejsca na system i dane. OPPO Reno 8 Pro+ w podstawowym wariancie ma 256 GB pamięci wewnętrznej.

Ceny smartfonów z serii OPPO Reno 8

Oczywiście każdy z trzech modeli OPPO ma własne wersje i poziomy cenowe. Przedstawiają się one następująco:

OPPO Reno 8:

8 GB/128 GB – 2499 juanów (~1625 złotych),

8 GB/256 GB – 2699 juanów (~1755 złotych),

12 GB/256 GB – 2999 juanów (~1950 złotych).

OPPO Reno 8 Pro:

8 GB/128 GB – 2999 juanów (~1950 złotych),

8 GB/256 GB – 3199 juanów (~2080 złotych),

12 GB/256 GB – 3499 juanów (~2275 złotych).

OPPO Reno 8 Pro+:

8 GB/256 GB – 3699 juanów (~2405 złotych),

12 GB/256 GB – 3999 juanów (~2600 złotych).

Ponieważ mamy do czynienia z premierą w Chinach, musimy poczekać na informacje o dostępności i oficjalnych cenach wyrażanych w złotówkach.