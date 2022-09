World of Warcraft: Dragonflight – znamy datę premiery

Kilka miesięcy temu Blizzard oficjalnie zapowiedział kolejny dodatek do swojego kultowego MMORPG. Wiedzieliśmy, że World of Warcraft: Dragonflight zadebiutuje w tym roku, ale dotychczas nie znaliśmy dokładnego terminu. Teraz kalifornijska firma podzieliła się z nami szczegółami dotyczącymi premiery Dragonflight.

Reklama

World of Warcraft: Dragonflight jeszcze w listopadzie

Ostatni dodatek do World of Warcraft pt. „Shadowlands„ nie był zbyt dobry i nie spełnił oczekiwań graczy, którzy po tym, jak zawiedli się na „Battle for Azeroth” liczyli na dobre rozszerzenie. Początki Shadowlandsów nie były złe, ale zbyt długie przerwy pomiędzy patchami odrzuciły większość graczy. World of Warcraft: Dragonflight, które zapowiedziano kilka miesięcy temu, może być ostatnią nadzieją dla MMORGP Blizzarda i fani WoW-a mocno liczą na to, że będzie to dobry dodatek na miarę bardzo dobrego Legionu.

Od początku mówiło się o tym, że World of Warcraft: Dragonflight zadebiutuje jeszcze w tym roku i teraz mamy potwierdzenie tych doniesień. Blizzard oficjalnie zapowiedział, że rozszerzenie zostanie udostępnione 28 listopada. Przy okazji ogłoszenia tej informacji, otrzymaliśmy także nowy trailer, który przedstawia nieznane oraz odświeżone krainy. Trzeba przyznać, że wygląda to zjawiskowo.

Dodatkowy event w grze

Aby móc dobrze przygotować się na World of Warcraft: Dragonflight, twórcy gry przygotowali dla nas specjalne wydarzenie. Już od 4 października będziesz otrzymywał 50 procent więcej doświadczenia na postaciach, które nie mają maksymalnego poziomu. Granie na tzw. altach, czyli bohaterach nie będących naszymi głównymi postaciami, to dość popularna rzecz w MMORGP, a taki event pozwoli nam na przygotowanie większej liczby klas na nadchodzące Dragonflight.

źródło: World of Warcraft

Co wprowadzi nowy dodatek?

World of Warcraft: Dragonflight wprowadzi wiele zmian i nowych systemów. Gra została gruntownie zmieniona i wielu rzeczy trzeba będzie się nauczyć od zera. Blizzard przygotował dla nas m.in. nową krainę zwaną Wyspą Smoków. Ta została podzielona na cztery regiony:

Budzące się Brzegi,

Równiny Ohn’ahran,

Lazurowe Przęsła,

Thaldraszus.

Ostatnią, nowo dodaną klasą do World of Warcraft był Łowca Demonów, który pojawił się… siedem lat temu przy okazji premiery Legionu. Od tego czasu nie dostaliśmy „nowej zabawki”, więc nadszedł czas na zmiany. Razem z wyjściem Dragonflight w ręce graczy oddana zostanie klasa Evoker. Wiemy już, że charakteryzuje się ona zadawaniem obrażeń z dystansu lub leczeniem sojuszników.

World of Warcraft: Dragonflight wprowadzi także nowy system latania „Dragonriding”. Po zdobyciu swojego własnego smoka z Wysp Smoków będziemy mogli w nowy sposób wznosić się w powietrze i przemierzać Azeroth. Przebudowano także system talentów, co jest dość ważnym aspektem. Po części można zauważyć tutaj powrót do korzeni i wiele możliwości rozwoju.

źródło: World of Warcraft

28 listopada w ręce graczy zostanie oddanych aż osiem lochów. Cztery z nich będą dostępne podczas wbijania poziomów od 61 do 70, a pozostałe cztery odblokowane zostaną dopiero na 70 levelu postaci. Pierwszy sezon Dragonflight zadebiutuje 12 grudnia i właśnie wtedy będziemy mogli zmierzyć się z raidem Vault of the Incarnates, nowymi, mitycznymi dungeonami oraz sezonem PvP.

Najnowszy dodatek do World of Warcraft można zakupić w trzech wersjach. Podstawowa, za 49,99 euro (równowartość ~242 złotych) zawiera smocze zwierzątko oraz dostęp do całej zawartości. Do heroicznej edycji za 69,99 euro (~339 złotych) dodane zostaną także: wzmocnienie postaci do 60 poziomu (jeden token), wierzchowiec i dodatkowe zwierzątko Murkastrasza. Najdroższa, epicka wersja za 89,99 euro (~437 złotych) zawiera jeszcze efekt kamienia Wędrowca w Czasie, zmiany wyglądu postaci i abonament na 30 dni czasu gry.