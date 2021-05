Jakiś kanciasty ten Oppo, chyba idzie w ślady iPhone’a. Jak wygląda i co ma w środku Oppo Reno 6?

Oppo wydaje swoje średnio półkowe smartfony w zaskakującym tempie. Nieco ponad dwa lata temu na łamach Tabletowo mieliśmy okazję testować pierwszego Oppo Reno. Był to smartfon wyróżniający się na tle konkurencji ze względu na brak notcha czy otworu w ekranie. Seria Oppo Reno 6 wyglądem nawiązuje do poprzedników, jednak w nowych konstrukcjach zaszły też pewne zmiany.

Podstawowy OPPO Reno 6 ma płaski korpus

Patrząc na obecną strategię sprzedażową, Oppo Reno 6 ma duże prawdopodobieństwo trafienia do kraju nad Wisłą, będąc bezpośrednim następcą Reno 5. Jak wygląda specyfikacja smartfona? Na przednim panelu znajdziemy 6,43-calowy wyświetlacz z matrycą AMOLED, pracujący w rozdzielczości Full HD+ wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. W nowym urządzeniu producent pokusił się o implementację świeżo wydanego procesora MediaTek Dimensity 900 z modułem 5G, montaż szybkiego RAM-u LPDDR4x oraz wewnętrznej pamięci UFS 2.1 w dwóch wersjach pojemnościowych 8/128 oraz 12/256. Najprawdopodobniej właśnie ten pierwszy wariant trafi na nasz rynek.

Oppo Reno 6 (źródło: fonearena)

Tylny panel przyozdobiony jest trzema modułami na wysepce aparatów. Główny ma rozdzielczość 64 Mpix, a do dyspozycji są także ultraszeroki kąt 8 Mpix z zakresem widzenia 118° oraz 2 Mpix obiektyw do zdjęć makro. Co ciekawe zabrakło tu czujnika głębi – producent chyba przemyślał sens istnienia tego typu oczek, chociaż patrząc na ten do makro… Przedni obiektyw do zdjęć typu selfie ma rozdzielczość 32 Mpix.

Podstawowa „szóstka” otrzymała baterię o pojemności 4300 mAh z superszybkim ładowaniem SuperVooc 2.0 o mocy 65 W. Całość ma działać na systemie Android 11 z autorską nakładką ColorOS 11.3 po wyciągnięciu z pudełka. Smartfon wyceniono w Chinach na 2799 juanów (około 1615 złotych) za wersję 8/128 GB oraz 3199 juanów (około 1846 złotych) w przypadku modelu 12/256 GB.

Oppo Reno 6 Pro to mocna, średniopółkowa propozycja

Oppo Reno 6 Pro to solidna średnia półka. Smartfon otrzymał 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz i zagiętymi bokami ekranu. Jest to prawdopodobnie ta sama jednostka, z którą mieliśmy przyjemność spotkać się w modelu Reno 4 Pro 5G.

Oppo Reno 6 Pro (źródło: fonearena)

Zestaw aparatu wygląda praktycznie tak samo jak w podstawowym Reno 6 – główny obiektyw ma 64 Mpix, ultraszeroki kąt 8 Mpix, a 2 Mpix zachowało oczko do zdjęć makro oraz detekcji głębi. Producent jednak nie powstrzymał się z implementacją tak potrzebnego wszystkim użytkownikom modułu ToF.

Telefon dostał większy akumulator o pojemności 4500 mAh wraz z ładowaniem o mocy 65 W. Sercem urządzenia jest wydajniejszy MediaTek Dimensity 1200, a wbudowana pamięć wewnętrzna UFS 2.1 została wymieniona na szybszą – UFS 3.1. Wersja 8/128 GB w kraju na dalekim wschodzie kosztuje 3499 juanów (około 2019 złotych) a wariant 12/256 jest wyceniony na 3799 juanów (około 2192 złotych).

Oppo Reno 6 Pro+ to praktycznie flagowiec

Najdroższy z serii Reno, „z plusem”, korzysta z tego samego ekranu co model z dopiskiem Pro. Najdroższy model różni się głównie procesorem – w tym przypadku znajdziemy Snapdragona 870 znanego między innymi z Motoroli G100.

Oppo Reno 6 Pro+ (źródło: fonearena)

Pro+ zyskuje flagowy zestaw aparatów – główny obiektyw ma rozdzielczość 50 Mpix i jest optycznie stabilizowany, ultraszeroki kąt ma matrycę 16 Mpix i zakres widzenia 123°, teleobiektyw 13 Mpix oferuje 5-krotny zoom hybrydowy a ostatni, 2 Mpix aparat służy do zdjęć makro. Reszta jest identyczna – nawet pamięci w jakich smartfon jest sprzedawany. Model 8/128 GB wyceniony został na 3999 juanów (około 2309 złotych), 12/256 GB natomiast jest sprzedawany w cenie 4499 juanów (około 2597 złotych).