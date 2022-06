Motorola coraz mocniej idzie w tablety. Szykuje kolejny (i wiemy jaki)

Motorola znów patrzy na rynek tabletów łaskawym okiem. Po wielu latach przerwy marka wprowadziła na rynek najpierw moto tab g20, a następnie moto tab g70. Wkrótce do rodziny dołączy kolejny model – moto tab g62. Jeszcze przed oficjalną premierą w sieci pojawiła się jego specyfikacja techniczna i grafiki.

Tablety wróciły do łask, ale najlepszy okres (znów) mają za sobą

Przez wiele lat tablety sukcesywnie traciły na popularności. Co kwartał na rynek dostarczano ich coraz mniej i duża część producentów zrezygnowała z walki o klienta w tym segmencie, ponieważ było to bardzo trudne i wręcz nieopłacalne. W grze pozostali przede wszystkim międzynarodowi giganci (Apple, Samsung, Huawei, Amazon i Lenovo) oraz chińskie marki, które oferują głównie tanie modele.

Globalna pandemia COVID-19 wywróciła segment tabletów do góry nogami. Urządzenia te znów zaczęły sprzedawać się jak ciepłe bułeczki, bo były potrzebne do zdalnej pracy i nauki. Producenci zwiększali dostawy na tyle, na ile mogli (bo lockdowny skutecznie ograniczały moce produkcyjne fabryk na całym świecie), a ponadto do gry zdecydował się wejść koncern BBK Electronics ze swoimi markami OPPO, vivo i realme.

Motorola również postanowiła na tym skorzystać – we wrześniu 2021 roku wprowadziła na rynek moto tab g20, a w styczniu 2022 roku moto tab g70. I chociaż najlepszy okres tablety (ponownie) mają już za sobą, to Motka nie zamierza rezygnować z walki o klienta. Właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnym modelu i poznaliśmy pierwsze informacje na jego temat.

moto tab g62 LTE (źródło: Konsola Google Play via MySmartPrice)

Motorola kończy prace nad kolejnym tabletem. Będzie dostępny w dwóch wersjach

Nowy moto tab g62 o oznaczeniach XT2261-1 i XT2261-2 został dostrzeżony na liście Urządzeń obsługiwanych w Google Play (pierwszy model to wersja z samym WiFi, natomiast drugi to wariant z modemem LTE), a także w Konsoli Google Play. Ta ostatnia udostępniła pierwsze grafiki nadchodzącej nowości oraz informacje na temat jej specyfikacji technicznej.

Wszystko wskazuje na to, że prace nad tym urządzeniem są już na finiszu i powinniśmy spodziewać się rychłej, oficjalnej premiery moto tab g62. Co ciekawe, specyfikacja obu wariantów nie będzie w 99% identyczna i ograniczy się wyłącznie do obecności lub braku modemu LTE. Konsola Google Play ujawniła, że wersja WiFi otrzymała procesor Qualcomm Snapdragon 675 2,0 GHz (z 2018 roku), podczas gdy LTE platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 665 2,0 GHz (z 2019 roku).

moto tab g62 WiFi (źródło: Konsola Google Play via MySmartPrice)

Poza tymi różnicami, specyfikacja tabletu moto tab g62 będzie identyczna w obu modelach – m.in. wyświetlacz o rozdzielczości 2000×1200 pikseli (240 dpi), 4 GB RAM i system operacyjny Android 12 z aplikacjami Google. Pozostałe parametry na tę chwilę wciąż są tajemnicą.