„iPhone bez folii” zyska na Allegro osobną kategorię. Bo nie jest ani używany, ani nowy

Sprzedając jakikolwiek przedmiot przez Allegro, podczas określania jego stanu do tej pory mieliśmy raczej skromny wybór. Serwis znacząco go poszerza, ułatwiając jednocześnie wybór.

Reklama

Nowość: definicje stanu produktu na Allegro

Allegro praktycznie od samego początku swojego istnienia umożliwia sprzedającym określenie stanu danego przedmiotu. Rzecz, której dotyczy aukcja bądź oferta Kup teraz zawsze musiała podpadać pod jedną z kategorii: Nowe, Używane lub Powystawowe. Allegro zmienia regulamin, szczegółowo definiując wartości parametru stan produktu.

Dajmy na to, że sprzedajemy smartfon, którego pudełko zostało otwarte. Czy umieścimy go w kategorii Nowe? Cóż, wszystkie elementy zestawu są w istocie nowe, ale zniszczyliśmy zabezpieczenie opakowania. Równie dobrze można by wrzucić taką ofertę do kategorii Używane, a w treści zaznaczyć, że jest tak ze względu na naruszone pudełko.

16 czerwca Allegro wprowadziło zmianę w regulaminie, byśmy nie mieli tego typu rozterek. Zawarto tam szczegółowe wyjaśnienia, co i kiedy można uznać za produkt nowy. Na przykład, by uczciwie oznaczyć rzecz jako nową, musi ona mieć oryginalne, nieotwarte opakowanie i nieuszkodzone oznaczenia producenta.

W sumie, dostępnych kategorii produktów będzie teraz 14. Kupujący będą mogli upewnić się, w jakim stanie nabywają daną rzecz, a sprzedający – precyzyjniej to określić. Po co po dwakroć tłumaczyć wszystko w opisie oferty, skoro będzie można to już wstępnie zrobić, posługując się dobrze trafioną kategorią?

Definicje Allegro w parametrze Stan

Poniżej znajdziecie uproszczone definicje stanu przedmiotów, które znajdziemy na Allegro. Z ich pełną treścią możemy się zapoznać w nowym Regulaminie. Co oznaczać będą zatem poszczególne kategorie?

Nowy – ta wartość określa produkt całkowicie nowy, czyli nieużywany, nieotwarty, nieprzepakowany i nieuszkodzony. Musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i mieć nieuszkodzone oznaczenia producenta – na przykład metki przy ubraniach. Produkt ten nie może mieć śladów użytkowania.

Nowy z defektem – ta wartość określa produkt całkowicie nowy, nieużywany, nieotwarty i nieprzepakowany, ale uszkodzony. Uszkodzenie to nie wpływa jednak na użytkowanie produktu. Produkt określony jako Nowy z defektem powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu i mieć nieuszkodzone oznaczenia producenta – na przykład metki przy ubraniach.

Używany – ta wartość określa produkt, który był wcześniej używany. Może mieć ślady użytkowania, ale jest w pełni sprawny i działa zgodnie z przeznaczeniem. Produkt określony jako Używany może nie mieć niektórych części lub akcesoriów – na przykład śrub (w przypadku mebli).

Bieżnikowany – wartość, która określa wyłącznie stan opon. Dotyczy tych opon, które zostały zregenerowane – mają nową warstwę bieżnika. Opony te nie są uszkodzone i nie mają więcej niż 5 lat. Muszą być sprawdzone przy pomocy prób ciśnieniowych.

Odnowiony przez producenta – ta wartość określa produkt, który ma minimalne ślady użytkowania lub nie ma ich wcale. Produkt ten został profesjonalnie sprawdzony, wyczyszczony i odnowiony przez producenta lub dystrybutora i spełnia wymagania opisane w specyfikacji. Produkt jest w nowym lub zastępczym opakowaniu. Ma oryginalne lub nowe akcesoria.

Odnowiony przez sprzedawcę, Regenerowany lub Po renowacji – każda z tych wartości określa produkt, który został przywrócony do stanu użytkowego. Jest to produkt sprawdzony, wyczyszczony, naprawiony i w pełni sprawny. Ma minimalne ślady użytkowania lub nie ma ich wcale. Może (ale nie musi) być sprzedawany w oryginalnym opakowaniu. Ma oryginalne lub nowe akcesoria.

Powystawowy – ta wartość określa produkt, który może nie mieć oryginalnego opakowania lub opakowania ochronnego. Może być w opakowaniu zastępczym lub opakowaniu oryginalnym, które nie jest zapieczętowane. Produkt określony jako Powystawowy może mieć niewielkie ślady użytkowania, ale jest w pełni sprawny i działa zgodnie z przeznaczeniem. Ma oryginalne lub nowe akcesoria.

Otwarte opakowanie, Przepakowany lub Nowy bez metki – każda z tych wartości określa produkt, który może nie mieć oryginalnego opakowania lub opakowania ochronnego. Może być w opakowaniu zastępczym lub opakowaniu oryginalnym, które nie jest zapieczętowane. Produkt jest w dobrym stanie i ma oryginalne akcesoria. Nie jest zużyty, a ewentualne ślady użytkowania mają związek wyłącznie z jego przepakowaniem.

Po zwrocie – ta wartość określa produkt, który może nie mieć oryginalnego opakowania lub opakowania ochronnego. Może być w opakowaniu zastępczym lub opakowaniu oryginalnym, które nie jest zapieczętowane. Produkt jest w dobrym stanie i ma oryginalne akcesoria. Nie jest zużyty, a ewentualne ślady użytkowania wynikają z krótkiego czasu używania lub przepakowania.

Uszkodzony lub na części – ta wartość określa produkt lub jego element, który może nie działać zgodnie z przeznaczeniem i nie jest w pełni sprawny. Ta wartość dotyczy produktów, które są wadliwe, wymagają naprawy lub brakuje w nich podstawowych części.

Niekompletny, Niepełny komplet lub Niepełny zestaw – każda z tych wartości określa produkt, który ma minimalne ślady użytkowania lub nie ma ich wcale. Może nie być w oryginalnym opakowaniu i nie mieć elementów wchodzących w skład oryginalnego zestawu.

Z demontażu lub Po demontażu – ta wartość określa produkt zdemontowany, który ma minimalne ślady użytkowania związane między innymi z montażem, transportem czy przygotowaniem do sprzedaży. Może nie mieć oryginalnego opakowania lub opakowania ochronnego. Może być w opakowaniu zastępczym lub opakowaniu oryginalnym, które nie jest zapieczętowane.

Do renowacji – ta wartość określa produkt vintage o widocznych śladach użytkowania lub niszczenia tworzywa, które można usunąć lub naprawić. Wygląd produktu nie wpływa na jego użytkowanie. Produkt określony jako Do renowacji nie musi mieć oryginalnego opakowania.

Niewymagający renowacji – ta wartość określa produkt vintage, który nie ma bardzo widocznych oznak użytkowania lub niszczenia tworzywa. Produkt ten nie został poddany renowacji i jej nie wymaga – jego wygląd nie różni się znacząco od stanu pierwotnego. Produkt działa i można go używać zgodnie z przeznaczeniem. Nie musi mieć oryginalnego opakowania.

Mniej wątpliwości podczas zakupu

Wprowadzenie konkretnych definicji stanu przedmiotu to jeden z lepszych ruchów służących kupującym Allegro w ostatnich latach. Zdecydowanie trudniej będzie o umieszczenie rzeczy w nieodpowiedniej kategorii przez sprzedających, a nabywcy będą mogli być pewniejsi podczas zakupu.

Sytuacja win-win!