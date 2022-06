Klasyczna przygodówka do odebrania z gog.com – Flashback za darmo

Przywykliśmy już do tego, że odbieramy darmowe gry z Epic Games Store, ale tym razem jedną z klasycznych produkcji odbierzemy z gog.com. Chodzi o przygodówkę Flashback.

Flashback za darmo w gog.com

Tę grę będą kojarzyć głównie osoby pamiętające czasy konsol SEGA. Flashback to tytuł, który debiutował 30 lat temu. Historia samej branży gamingowej jest tylko trochę dłuższa.

Tytuł ten zaliczany jest do najlepszych gier przygodowych wszech czasów. Była to jedna z pierwszych produkcji, w których wykorzystano technologię motion capture do stworzenia realistycznie wyglądających animacji postaci. Można też wspomnieć o ręcznie rysowanych tłach i całkiem niezłej fabule science-fiction.

Historia toczy się w 2142 roku. Jako młody naukowiec, Condard B. Hart, budzimy się na Tytanie – skolonizowanym księżycu Saturna. Doktorek ledwo uszedł z życiem, uciekając ze statku kosmicznego. Cierpi jednak na (wygodną dla fabuły) formę amnezji, która uniemożliwia mu szybkie skojarzenie, co tak naprawdę się wokół niego dzieje – dlaczego wrogowie i porywacze depczą mu po piętach. Musi skupić się na tym, by dostać się z powrotem na Ziemię, a przy okazji odkrywa podstępny spisek zagrażający jego rodzinnej planecie.

Flashback (fot. gog.com)

Graj jak w latach 90. ubiegłego stulecia

Flashback ma dwa tryby gry. Możemy wybrać opcję z oryginalną grafiką i dźwiękami z lat 90. XX wieku, i męczyć się z niewygodnym sterowaniem oraz archaicznym audio, ale da się też wybrać tryb nowoczesny. Zawiera on filtry graficzne, całkowicie zremasterowany dźwięk i muzykę oraz opcję, dzięki której da się cofnąć nasze ostatnie decyzje (by na przykład uniknąć głupiej śmierci bohatera).

Gra jest dostępna w wersji z angielskimi napisami. Pobierzemy ją za darmo z gog.com, ale tylko do 24 czerwca. Wtedy sklep zaprezentuje kolejną grę, którą będzie można za darmo przypisać do swojego konta na GOG-u.