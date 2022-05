Nie kupiłeś jeszcze OPPO Reno 7, a za kilka dni premiera OPPO Reno 8

Tempo wprowadzenia na rynek nowych generacji smartfonów z serii OPPO Reno niezmiennie mnie zadziwia. Linia OPPO Reno 7 dopiero rozgaszcza się na półkach sklepowych w Polsce, a tymczasem już za kilka dni producent zaprezentuje rodzinę OPPO Reno 8.

OPPO zapowiedziało premierę serii Reno 8

Na profilu producenta w serwisie społecznościowym Weibo opublikowano dziś zapowiedź rychłej premiery serii OPPO Reno 8 (swoją drogą polecam obejrzeć, gdyż jest bardzo atrakcyjna wizualnie). Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że smartfony nowej generacji zostaną zaprezentowane w Chinach 23 maja 2022 roku, czyli w najbliższy poniedziałek. Konferencja rozpocznie się o godzinie 14:00 czasu polskiego.

Dla przypomnienia, pierwsze modele z linii OPPO Reno 7 zadebiutowały w Chinach 25 listopada 2021 roku, czyli pół roku temu. Producent nie zwalnia zatem tempa, aczkolwiek nie jest to coś niezwykłego – konkurencja również nie jest wolniejsza, co widać chociażby po premierach kolejnych generacji rodziny Redmi Note od Xiaomi.

Opublikowany przez OPPO teaser nie zdradza designu smartfonów, aczkolwiek daje pewną wskazówkę. Ósemka powstaje bowiem z dwóch kwadratów – wszystko wskazuje na to, że jest to odniesienie do nowego kształtu wyspy z aparatami na panelu tylnym. Poniżej możecie zobaczyć jeden z renderów nowego smartfona z serii OPPO Reno 8. Ten trop wydaje się trafiony.

źródło: Digital Chat Station

Nie sposób nie zauważyć podobieństwa do flagowych smartfonów Samsunga, w których wyspy z aparatami wyglądają podobnie i w identyczny sposób łączą się z boczną krawędzią. Jednocześnie jednak można to traktować jako modernizację rozwiązania z flagowców z serii OPPO Find X5. Mimo wszystko kwestia gustu, komu się to spodoba, a komu nie – dla mnie wygląda to OK.

Jednocześnie w sieci pojawiła się grafika, która przedstawia smartfony OPPO Reno 6 Pro+ (do Polski trafił on jako Reno 6 Pro 5G), Reno 7 Pro i Reno 8 Pro+. Widać na niej, że producent zauważalnie zmienia design swoich smartfonów z tej serii. Podczas gdy pierwszy miał obustronnie zakrzywiony ekran, kolejny został wyposażony w płaski. Z kolei w najnowszej generacji OPPO zamontuje wyświetlacz z otworem na aparat pośrodku górnej części panelu, co znów przywodzi skojarzenia z Galaxy S22.

źródło: Ice universe

Spodziewamy się, że 23 maja 2022 roku OPPO zaprezentuje przynajmniej trzy smartfony z linii Reno 8. Najniżej pozycjonowany Reno 8 SE zaoferuje 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 1300, od 6 GB do 8 GB RAM, od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej, aparaty 32 Mpix na przodzie (w lewym górnym rogu) i 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix na tyle, moduł NFC i akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 80 W. Model ten ma ważyć 179 gramów i mieć grubość 7,67 mm. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie Reno 8 SE widnieje na renderze powyżej.

Kolejny smartfon z serii OPPO Reno 8 ma natomiast otrzymać 6,62-calowy (płaski) ekran E4 OLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 wraz z chipem Marisilicon X, aparaty 32 Mpix na przodzie (w lewym górnym rogu wyświetlacza) i 50 Mpix (Sony IMX766) na tyle (obok znajdą się jeszcze dwa, ale nie są znane ich parametry), moduł NFC, X-osiowy silnik wibracyjny i akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą 80 W ładowania przewodowego. Smartfon ma mieć grubość 7,57 mm i ważyć 188 gramów.

źródło: MySmartPrice

Specyfikacja trzeciego smartfona nie jest znana, ale mówi się, że zostanie on wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8100.