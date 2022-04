Seria Redmi Note 11 nie zdążyła jeszcze na dobre rozgościć się na rynku, a już wkrótce będzie musiała podzielić się miejscem z linią Redmi Note 12, która zajmie na nim sporo miejsca, ponieważ Xiaomi ponownie „rozmnoży” wchodzące w skład tej rodziny modele. Niewprawni obserwatorzy rynku mogą mieć problem, aby się zorientować w ofercie producenta.

Redmi Note 12 nadchodzi i szykuje się niezły galimatias

Członkowie redakcji Tabletowo.pl ostatnio śmiali się ze mnie, że uparcie próbuję nadążyć za kolejnymi „nowościami” Xiaomi, które w rzeczywistości są jednym i tym samym (lub bardzo podobnym) modelem, tylko pod inną nazwą. Przyznaję, że nie jest to łatwe – nawet jeśli człowiek bardzo się stara, to i tak może się pogubić, a w końcu odpuścić. Bo w rzeczywistości nie ma to większego sensu – dla nas to właściwie ciekawostka (choć mimo wszystko warto wiedzieć, że czasami smartfon o bliźniaczej specyfikacji da się kupić taniej), a dla producenta okazja do zwiększenia sprzedaży.

Z podobną sytuacją, tj. klonowaniem modeli, będziemy mieli do czynienia z kolejną generacją serii Redmi Note. Serwis xiaomiui ujawnił, że nosi ona oznaczenie kodowe xaga, ale to nie to jest tutaj najciekawsze. Aby się nie pogubić, należy zacząć od tego, że w Chinach do sprzedaży trafią dwa modele: Redmi Note 12 Pro o oznaczeniu 22041216C i Redmi Note 12 Pro+ (22041216UC).

Redmi Note 12 nosi oznaczenie kodowe xaga (źródło: xiaomiui)

Według xiaomiui, oba smartfony będą dostępne poza Chinami, ale… (w większości przypadków) pod całkowicie innymi nazwami. Redmi Note 12 Pro na rynku globalnym ma być sprzedawany jako POCO X4 GT (22041216G), a Redmi Note 12 Pro+ jako POCO X4 GT+ (22041216UG). Nadążacie? To teraz prawdziwa jazda bez trzymanki.

Serwis xiaomiui daje bowiem również do zrozumienia, że Redmi Note 12 Pro+ trafi do Indii pod taką samą nazwą (22041216UI), ale Redmi Note 12 Pro zostanie już przebrandowany… na dwa modele – POCO X4 GT i Xiaomi 12X. Mimo to oba będą nosiły to samo oznaczenie 22041216I.

W Indiach Xiaomi 12X będzie zatem całkowicie innym smartfonem niż Xiaomi 12X, który jest dostępny w Polsce. To jednak nie pierwszy podobny przypadek, bo niedawno w tym kraju zadebiutował Xiaomi 11i, który nie ma nic wspólnego z Xiaomi Mi 11i, bo jest przebrandowanym smartfonem Redmi Note 11 Pro z Chin. Z kolei sprzedawany w Indiach Xiaomi 11i HyperCharge to dostępny od niedawna w kraju nad Wisłą Redmi Note 11 Pro+.

Spodziewamy się, że seria Redmi Note 12 zadebiutuje w drugim kwartale 2022 roku. Według przedpremierowych doniesień, zostanie wyposażona m.in. w procesor MediaTek Dimensity 8000 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.