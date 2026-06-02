Asus pokazał nowe laptopy. Znalazłbym wśród nich coś dla siebie

Podczas targów Computex 2026 firma Asus – jak sama ogłasza – próbuje udowodnić, że potrafi tworzyć bardziej praktyczne i spersonalizowane laptopy, między innymi dzięki sztucznej inteligencji, wysokiej jakości materiałom oraz nowoczesnym podzespołom. Zapraszam na krótki przegląd zaprezentowanych nowości z serii Zenbook, Vivobook i ProArt. Poza nimi pojawiło się też kilka niespodzianek.

Uniwersalny laptop wysokiej klasy – oto nowy Asus Zenbook 14

W tym roku wszystkie Zenbooki mają obudowy wykonane z ceraluminum, czyli materiału łączącego w sobie najlepsze cechy ceramiki i aluminium. Dzięki temu są lekkie, wytrzymałe i estetyczne. To samo tyczy się zaprezentowanego w Tajpej modelu Asus Zenbook 14 (UX3480) ważącego zaledwie 1,1 kg, a mimo to wytrzymującego od 17 do 26 godzin na jednym ładowaniu, w zależności od wariantu.

Laptop ten będzie występować w wielu konfiguracjach, obejmujących najnowsze procesory Intel Core Ultra 9 Series 3, AMD Ryzen AI 400 i Qualcomm Snapdragon X, a do tego od 8 do 24 GB RAM. W standardzie można także liczyć na kamerkę Full HD, komplet podstawowych portów (na czele z USB 4), głośniki z Dolby Atmos, podświetlaną klawiaturę z delikatnie unoszącym ją zawiasem oraz dotykowym wyświetlaczem OLED o przekątnej 14 cali.

Asus Zenbook 14 (UX3480) | fot. Asus

Nowości z serii Asus Vivobook – laptopy dla ludu

Firma Asus pokazała również sporo nowości reprezentujących bardziej przystępną serię Vivobook. To przede wszystkim nowe modele oznaczone jako Vivobook S14 (S5408QA) i Vivobook S16 (S5608QA). Mają metalowe obudowy, wyświetlacze IPS lub OLED o proporcjach 16:10 oraz akumulatory zapewniające aż do 25 godzin między jednym ładowaniem a drugim. W dodatku obsługują szybkie ładowanie, dzięki czemu poziom 60% osiągany jest w zaledwie 49 minut.

Sercem tych nowych laptopów jest procesor Qualcomm Snapdragon X, z którym współpracuje maksymalnie 16 GB RAM. Do tego dochodzi SSD o pojemności do 512 GB, moduł Wi-Fi 6E, szeroka gama złączy (na czele z USB typu C, HDMI 2.1 i mini jackiem), a wszystko to przy grubości poniżej 1,5 cm i wadze na poziomie 1,36 kg (model 14 cali) lub 1,6 kg (16 cali).

Asus Vivobook S16 (S5608QA) | fot. Asus

Dla miłośników dotykowych ekranów i konstrukcji typu 2-w-1 przygotowane zostały jeszcze laptopy Asus Vivobook S14 Flip (TS5408QA) oraz Vivobook S16 Flip (TS5608QA) z zawiasami 360 stopni. Cechy charakterystyczne? Wyświetlacze OLED o rozdzielczości 2K i proporcjach 16:10, procesory Snapdragon X, maksymalnie 16 GB RAM, czas pracy sięgający 20 godzin, metalowe obudowy i waga na poziomie 1,41 kg (14 cali) lub 1,6 kg (16 cali).

Nowe laptopy Asus ProArt – pierwsze z procesorami Nvidia RTX Spark

Być może najważniejsze ze wszystkich są jednak nowości skierowane do twórców. Mam tu na myśli laptopy Asus ProArt P16 (H7607) oraz ProArt P14 (H7407). To pierwsze w ofercie tego producenta komputery bazujące na zupełnie nowym chipie Nvidia RTX Spark zaprezentowanym 1 czerwca 2026 roku wraz z modelem Microsoft Surface Laptop Ultra.

Spark to procesor wyposażony w 20-rdzeniowe CPU Nvidia Grace, GPU oparte na architekturze Blackwell z 6144 rdzeniami CUDA i rdzeniami Tensor 5. generacji oraz NPU. Układ ten zapewniać ma bardzo wysoką moc obliczeniową i wydajność przetwarzania AI sięgającą 1 petaflopa. W ten sposób twórcy zyskać mają dostęp do potężnych narzędzi wspomagających kreatywność.

Asus ProArt P14 (H7407) | fot. Asus

Laptopy zostały w dodatku wyposażone w wyświetlacze Lumina Pro OLED o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania do 120 Hz, wysokiej rozdzielczości i jasności dochodzącej do 1600 nitów. Panele zostały również pokryte antyodblaskową powłoką dla pełnego komfortu w każdych warunkach.

O cenach i dostępności Asus na razie milczy.

Co jeszcze pokazał Asus na targach Computex 2026?

Opisane wyżej modele to tylko mały wyrywek tego, co Asus przywiózł ze sobą na targi Computex 2026. Wczoraj już opisywałem nowości z kierowanej do graczy serii ROG, a na dodatkowe wyróżnienie zasługuje przenośna konsolka ROG Xbox Ally X20. Poza tym pojawiło się też kilka innych urządzeń wartych uwagi.

Jednym z najciekawszych jest nowy tablet Asus Pad (T3201) z 12,2-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2,8K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jego sercem jest niezły, średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 8300, a do tego na pokładzie znalazło się miejsce między innymi na akumulator o pojemności 9000 mAh. Można więc liczyć na przyzwoitą wydajność, jak i dobry czas pracy.

Specyfikację uzupełniają: cztery głośniki z Dolby Atmos, moduł Wi-Fi 6E oraz obudowa o grubości 6,5 mm, a waga całości to 523 g. Gorsza wiadomość jest taka, że jak na razie producent nie zakłada wypuszczenia tego urządzenia gdzie indziej niż Chiny, Tajwan, Indie i Indonezja.

Kolejną nowością jest zamknięty w obudowie Mini Tower komputer Asus V700 (V701ML), występujący w różnych konfiguracjach aż do procesora Intel Core Ultra 9, pamięci DDR5, SSD o pojemności 2 TB i karty graficznej z serii GeForce RTX 50. Pojawiły się też komputery All-in-One Asus V200 (VM240FA) i V400 (VM471QA) – ten pierwszy wyróżni się procesorem z serii AMD Ryzen 5, drugi – większym, 27-calowym ekranem.