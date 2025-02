Był zachwyt, jest rozczarowanie. Oppo zdradza plany dot. najsmuklejszego składaka

Premiera smartfona Oppo Find N5 wywołała zachwyt. Nic dziwnego, wszak to najsmuklejszy na świecie smartfon ze składanym ekranem. Niestety, po euforii nadszedł czas na rozczarowanie – a wynika ono z tego, że poznaliśmy plany producenta.

Oppo Find N5 to kolejny nieprzeciętny składak, który ominie Polskę

W miniony czwartek, 20 lutego zaprezentowany został smartfon Oppo Find N5 – najsmuklejszy składak na świecie, którego grubość po złożeniu nie przekracza 9 mm, a po rozłożeniu wynosi zaledwie 4,21 mm. Wydarzenie, które miało miejsce w Singapurze, określane było jako globalna premiera, ale – niestety – wygląda na to, że globus chińskiego producenta mieści wyłącznie Azję.

Firma Oppo oficjalnie potwierdziła bowiem, że najsmuklejszy spośród składanych smartfonów nie pojawi się ani w Stanach Zjednoczonych, ani też w Europie. Póki co można go zamówić w Chinach i Singapurze, a w zasięgu dostępności może jeszcze ewentualnie pojawić się kilka rynków, ale prawie na pewno będą to kraje azjatyckie.

Nas – oczywiście – najbardziej rozczarowuje brak premiery na Starym Kontynencie, a przede wszystkim w naszym kraju. Oznacza to bowiem, że omija nas kolejny nieprzeciętny składak – zaledwie kilka dni wcześniej stało się jasne, że także podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT nie zadebiutuje w Polsce.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Nie ma też co liczyć na powtórkę z 2023 roku, kiedy poprzednik najsmuklejszego składaka – Oppo Find N3 – nie zadebiutował w Polsce, ale do kraju nad Wisłą dotarł jego bliźniak, OnePlus Open. Oficjalnie bowiem zapowiedziano, że OnePlus Open 2 nie powstanie, a przynajmniej nie w tym roku, więc najpewniej nie będzie klonem eN-piątki.

Smartfon Oppo Find N5 imponuje nie tylko smukłością

To wielka strata. Przypomnę, że, poza byciem najcieńszym smartfonem tego typu, Oppo Find N5 jest także pierwszym składakiem bazującym na chipsecie Qualcomm Snapdragon 8 Elite (w 7-rdzeniowej wersji), a do tego ma największe ekrany w swojej kategorii – zewnętrzny ma 6,62 cala, a główny – aż 8,12 cala.

Urządzenie dorzuca do tego jeszcze akumulator o pojemności aż 5600 mAh, który można ładować z mocą 80 W, a także zacny zestaw aparatów, na czele z sensorem 50 Mpix z OIS, peryskopowym teleobiektywem 50 Mpix oraz ultraszerokim 8 Mpix. Wyróżnia się też nieprzeciętną wytrzymałością – w klasach IPX8 i IPX9.

8.8 Ocena

Skoro nie Oppo Find N5, to co?

Jeśli chodzi o smartfony z ekranami składanymi wzdłuż dłuższej krawędzi, to w Polsce na dobrą sprawę nadal mamy więc do wyboru jedynie trzy modele: Honor Magic V3, Huawei Mate X6 oraz Samsung Galaxy Z Fold 6. Przetestowaliśmy już każdy z nich, a poniżej możesz rzucić okiem na porównanie ich specyfikacji: