Najsmuklejszy składak świata. Oppo Find N5 zaprezentowany

Wreszcie jest! Smartfon Oppo Find N5 został oficjalnie zaprezentowany i – zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy – imponuje swoje smukłością. To najcieńszy składak w historii, a szczupłość wcale nie wydaje się jego jedynym atutem.

Premiera Oppo Find N5. To najsmuklejszy składak na rynku – pierwszy o grubości poniżej 9 mm

Gdy jest złożony, smartfon Oppo Find N5 ma zaledwie 8,93 mm grubości. Po rozłożeniu zaś – jedynie 4,21 mm. Tym samym w obu kategoriach bije rekord, należący dotąd do modelu Honor Magic V3, którego grubość wynosi, odpowiednio, 9,3 i 4,35 mm. W poniższej tabelce możesz zobaczyć też porównanie z innymi składanymi urządzeniami z aktualnej oferty producentów:

Złożony Rozłożony Oppo Find N5 8,93 mm 4,21 mm Honor Magic V3 9,3 mm 4,35 mm Xiaomi Mix Fold 4 9,5 mm 4,6 mm Huawei Mate X6 9,85 mm 4,6 mm Google Pixel 9 Pro Fold 10,5 mm 5,1 mm Vivo X Fold 3 Pro 11,2 mm 5,2 mm Samsung Galaxy Z Fold 6 12,1 mm 5,6 mm

Dodam też, że oznacza to spory krok naprzód względem poprzednika – Oppo Find N3 (N4 nigdy się nie ukazał) miał 11,7 mm grubości po złożeniu i 5,8 mm po rozłożeniu. Udało się to osiągnąć między innymi dzięki nowemu, o 26% mniejszemu, zawiasowi Titanium Flexion.

Specyfikacja Oppo Find N5 – co oferuje najsmuklejszy smartfon ze składanym ekranem?

Smartfon Oppo Find N5 jest też całkiem lekki – waży zaledwie 229 gramów. Jest przy tym całkiem wytrzymały, ponieważ nie boi się ani stojącej wody, ani takiej, która pada na niego pod ciśnieniem. Spełnia wymogi norm IPX8 i IPX9.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Choć jest tak smukły i lekki, w jego wnętrzu znajduje się akumulator o pojemności 5600 mAh, pozwalający liczyć na całkiem długi czas działania. Producentowi się to udało, ponieważ postawił na technologię krzemowo-węglową. W tym kontekście wypada też wspomnieć o obsłudze szybkiego ładowania z mocą 80 W oraz ładowania bezprzewodowego z mocą 50 W.

Zewnętrzny wyświetlacz cechuje się przekątną 6,62 cala i rozdzielczością 1140×2616 pikseli. Po rozłożeniu natomiast oczom użytkowników ukazuje się 8,12-calowy, prawie kwadratowy panel LTPO OLED o rozdzielczości 2248×2480 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 2450 nitów. Brzmi to całkiem nieźle. I warto podkreślić, że jest to największy wyświetlacz wewnętrzny w tej kategorii urządzeń.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Wiele oczekiwać od tego sprzętu pozwala również procesor. Sercem smartfona jest bowiem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a konkretnie jego 7-rdzeniowa wersja. Towarzyszy mu od 12 do 16 GB RAM, a na wypełnienie plikami czeka od 256 GB do 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0.

Smartfon Oppo Find N5 dysponuje także całkiem niezłym zestawem aparatów. Główny złożony jest z trzech sensorów – to: LYT-700 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) z OIS, peryskopowy teleobiektyw (Samsung JN5) 50 Mpix (f/2.7) z 3-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszeroki 8 Mpix (f/2.2). Do tego dochodzą jeszcze dwie ultraszerokokątne kamery do selfie – również o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.4).

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

W kontekście łączności Find N5 oferuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC. Jest też kompatybilny z kodekami aptx HD i LHDC 5 oraz dysponuje głośnikami stereo. Dopełnieniem całości jest natomiast system Android 15 z nakładką ColorOS 15. Zgodnie z obowiązującymi trendami można także liczyć na szeroką gamę funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Porównanie Oppo Find N5 vs Honor Magic V3 vs Huawei Mate X6 vs Samsung Galaxy Z Fold 6

Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie specyfikacji modelu Oppo Find N5 wraz z porównaniem do składanych smartfonów dostępnych na polskim rynku:

Oppo Find N5 Honor Magic V3 Huawei Mate X6 Samsung Galaxy Z Fold 6 Wyświetlacz wewnętrzny 8,12 cala,

2248×2480 pikseli,

LTPO OLED,

120 Hz 7,92 cala,

2156×2344 pikseli,

LTPO AMOLED,

120 Hz 7,93 cala,

2240×2440 pikseli,

LTPO OLED,

120 Hz 7,6 cala,

1856×2160 pikseli,

LTPO AMOLED 2x,

120 Hz Wyświetlacz zewnętrzny 6,62 cala,

1140×2616 pikseli 6,43 cala,

1060×2376 pikseli 6,45 cala,

1080×2440 pikseli 6,3 cala,

968×2376 pikseli Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (7 rdzeni) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 rdzeni) Kirin 9020 (8 rdzeni) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 rdzeni) Pamięć 12 – 16 GB RAM,

256 GB – 1 TB (UFS 4.0) 12 – 16 GB RAM,

256 GB – 1 TB (UFS 4.0) 12 – 16 GB RAM,

256 GB – 1 TB (UFS) 12 GB RAM,

256 GB – 1 TB (UFS 4.0) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.7) – peryskopowy teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 x 8 Mpix (f/2.4) – selfie 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

50 Mpix (f/3.0) – peryskopowy teleobiektyw,

40 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 x 20 Mpix (f/2.2) – selfie 50 Mpix (f/1.4-4.0) z OIS,

48 Mpix (f/3.0) – peryskopowy teleobiektyw,

40 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 x 8 Mpix (f/2.2, f/2.4) – selfie 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

10 Mpix (f/2,4) – teleobiektyw,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

4 Mpix (f/1.8) + 10 Mpix (f/2.2) – selfie Akumulator 5600 mAh,

ładowanie do 80 W (bezprzewodowo – do 50 W) 5150 mAh,

ładowanie do 66 W (bezprzewodowo – do 50 W) 5110 mAh,

ładowanie do 66 W (bezprzewodowo – do 50 W) 4400 mAh,

ładowanie do 25 W (bezprzewodowo – do 15 W) Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.3, NFC 4G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.3, NFC Odporność IPX8, IPX9 IPX8 IPX8 IP48 System operacyjny Android 15 (ColorOS 15) Android 14 (MagicOS 9) EMUI 15 Android 14 (One UI 6.1) Wymiary i waga wys.: 160,9 mm,

szer.: 74,4-145,6 mm,

gr.: 4,21-8,93 mm,

waga: 229 gramów wys.: 156,6 mm,

szer.: 74-145,3 mm,

gr.: 4,35-9,3 mm,

waga: 230 gramów wys.: 156,6 mm,

szer.: 73,8-141,1 mm,

gr.: 4,6-9,85 mm,

waga: 239 gramów wys.: 153,5 mm,

szer.: 68,1-132,6 mm,

gr.: 5,6-12,1 mm,

waga: 239 gramów

Ile kosztuje Oppo Find N5 i kiedy trafi do sprzedaży?

Sklepowa premiera smartfona Oppo Find N5 została zaplanowana na 28 lutego 2025 roku. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne – niebieski, biały i fioletowy, przy czym ten ostatni jedynie w Chinach. Ceny zaś rozpoczną się od 2499 dolarów singapurskich, co po obecnym kursie przekłada się na ~7445 złotych.

To, czy urządzenie trafi też do sprzedaży w Polsce, pozostaje jednak pytaniem bez odpowiedzi. Przynajmniej na razie można więc mieć nadzieję.