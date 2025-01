Nowa wersja procesora Snapdragon 8 Elite. Co go wyróżnia?

Snapdragon 8 Elite to jeden z najbardziej wydajnych procesorów przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. Teraz doczekał się nowej wersji. Qualcomm postanowił dostosować swój flagowy układ do potrzeb producentów i rynku, oferując alternatywę, która może trafić do tańszych, lecz wciąż bardzo wydajnych urządzeń. Co go wyróżnia?

Flagowy procesor, któremu Qualcomm ukradł rdzeń

Qualcomm zaprezentował nowy wariant swojego procesora Snapdragon 8 Elite o kodowej nazwie SM8750-3-AB. Główna różnica w stosunku do pierwotnej wersji polega na zmniejszeniu liczby rdzeni – układ ma teraz 7 rdzeni zamiast 8. W tej wersji zastosowano dwurdzeniowy blok Prime o taktowaniu 4,32 GHz oraz pięć rdzeni wydajnościowych Performance (3,53 GHz), co różni się od oryginalnego układu, w którym było sześć rdzeni Performance. Ta zmiana ma ograniczyć koszty produkcji i stworzyć przestrzeń dla smartfonów z wydajnością premium, ale w bardziej przystępnych cenach.

Nowy układ zachowuje większość cech swojego pierwowzoru, takich jak rdzenie Oryon drugiej generacji, które wyróżniają się wysoką efektywnością energetyczną i wydajnością. Qualcomm podkreśla, że mimo redukcji liczby rdzeni, Snapdragon 8 Elite w nowym wariancie wciąż oferuje wydajność znacznie przewyższającą Snapdragona 8 Gen 3, co czyni go idealnym wyborem dla tańszych flagowców. Żaden producent nie potwierdził jednak jeszcze wykorzystania tego CPU w swoich smartfonach.

Szczegółowa specyfikacja nowej wersji Snapdragon 8 Elite (źródło: Qualcomm)

Kto skorzysta na zmianach?

Nowa wersja Snapdragona 8 Elite została zaprojektowana z myślą o producentach, którzy chcą wprowadzić na rynek urządzenia o wysokiej wydajności, ale w bardziej konkurencyjnych cenach. Redukcja liczby rdzeni pozwala zmniejszyć koszty produkcji procesora, co może przełożyć się na tańsze smartfony.

Choć Qualcomm obniżył liczbę rdzeni, zmiana ta prawdopodobnie nie będzie zauważalna dla większości użytkowników. Mobilne procesory często oferują nadmiar mocy obliczeniowej, a większość codziennych zadań, takich jak przeglądanie internetu czy oglądanie filmów, nie wymaga pełnej wydajności układu. Snapdragon 8 Elite (SM8750-3-AB) może więc stać się idealnym rozwiązaniem dla osób szukających balansu między ceną a możliwościami. Dzięki temu konsumenci mogą spodziewać się tańszych, ale wciąż bardzo wydajnych smartfonów w 2025 roku.

Jednocześnie Qualcomm kontynuuje prace nad kolejnymi procesorami, takimi jak Snapdragon 8s Elite, który ma być skierowany do smartfonów średniej klasy. Ten układ, choć mniej wydajny od Snapdragona 8 Elite, ma być idealny dla użytkowników, którzy nie potrzebują najnowszych technologii, ale cenią dobrą jakość w rozsądnej cenie.