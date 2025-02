Czy podwójnie składany Huawei Mate XT trafi do Polski? Odpowiedź brzmi: nie

Jako pierwszy podwójnie składany smartfon na świecie Huawei Mate XT Ultimate Design to prawdziwa perełka. Kilka miesięcy temu zadebiutował w Chinach i teraz jest wreszcie gotowy do podbicia innych krajów. Urządzenie wychodzi poza granice Państwa Środka, ale niestety nie dotrze do Polski.

Podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT Ultimate Design w Polsce? To nie jest planowane

Zgodnie z zapowiedzią, globalna premiera Huawei Mate XT Ultimate Design odbywa się właśnie dziś, 18 lutego 2025 roku. Jak ma się sprawa polska? Producent nie bawi się w enigmatyczne zapowiedzi o badaniu sytuacji i analizowaniu scenariuszy. Zamiast tego mówi wprost: wprowadzenie na polski rynek modelu Huawei Mate XT Ultimate Design nie jest planowane. I wypada to docenić, nawet jeśli jest to rozczarowujące.

A niewątpliwie jest rozczarowujące, bo Huawei Mate XT Ultimate Design to wyjątkowo intrygujący sprzęt. Nie tylko dlatego, że jest to pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon, ale też ze względu na to, że został przy tym naprawdę dobrze zaprojektowany. Jest smukły i lekki, a jego ekran rozkładający się z 6,4 cala, przez 7,9 cala do 10,2 cala zapewnia nieprzeciętną wszechstronność.

Huawei Mate XT (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Producent zdołał zmieścić w środku akumulator o pojemności 5600 mAh, ładowany z mocą sięgającą 66 W, a bezprzewodowo – z mocą 50 W. Do tego dochodzi jeszcze niezły procesor Kirin 9010 i 16 GB RAM oraz zestaw trzech aparatów: główny 50 Mpix (f/1.4-4.0), ultraszeroki 12 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 12 Mpix z 5,5-krotnym zoomem. Dopełnieniem całości jest kamerka 8 Mpix do selfie.

Światełko w tunelu, choć raczej na przyszłość

Chociaż urządzenie nie trafi do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju, samo jego wyjście poza granice Chin może sprawić, że będzie łatwiej dostępne i możliwe do zdobycia dla szerszego grona użytkowników. Osiągane przez nie wyniki mogą też dodatkowo zmotywować Huawei do ustalenia innych planów w kontekście ewentualnego następcy modelu Mate XT Ultimate Design.