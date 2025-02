Przykra wiadomość. Najsmuklejszy składak nie trafi do Polski?

Liczyliśmy na to, że OnePlus Open 2 będzie bliźniakiem modelu Oppo Find N5 i dzięki temu najsmuklejszy smartfon składany trafi na polski rynek. Okazuje się jednak, że OnePlus ma inne plany i w ogóle nie zdecyduje się na wypuszczenie takiego urządzenia w tym roku.

Smartfon OnePlus Open 2 anulowany. To oficjalna informacja

Już tylko kilka dni dzieli nas od premiery modelu Oppo Find N5, który zapowiadany jest jako najsmuklejszy na świecie smartfon składany wzdłuż dłużej krawędzi. Nie wiemy jeszcze, jak bardzo chudy będzie jego bok, ale musi mieć mniej niż 4,35 mm – tyle bowiem mierzy aktualnie dzierżący ten tytuł Honor Magic V3.

Od dawna wiedzieliśmy, że raczej nie ma co liczyć na to, że Oppo Find N5 zadebiutuje w Polsce. Humor poprawiała jednak świadomość, że do naszego kraju dotrzeć może OnePlus Open 2, po którym spodziewaliśmy się takich samych parametrów. Podobnie Oppo Find N3 ominął Polskę, ale jego bliźniak OnePlus Open był dostępny nad Wisłą.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Niestety można już porzucić nadzieję. Firma OnePlus oficjalnie zapowiedziała, że rezygnuje z wypuszczenia na rynek modelu Open 2. Nie tylko nie trafi on do Polski, lecz w ogóle nie doczeka się debiutu. Nie zamierza przedstawiać w 2025 roku żadnego składanego smartfona, przy czym podkreśla, że nie jest to równoznaczne z całkowitym odejściem od tej koncepcji. To tylko przerwa.

OnePlus wyjaśnia: musimy wyznaczać nowe standardy

Naszą główną siłą napędową jest wyznaczanie nowych standardów. Mając to na uwadze, starannie rozważyliśmy nasze kolejne kroki w zakresie składanych urządzeń i podjęliśmy decyzję, aby nie wypuszczać takiego modelu w tym roku. Choć może to być zaskoczeniem, naszym zdaniem jest to właściwe podejście. Modelem Find N5 marka Oppo przejmuje inicjatywę w segmencie składanych smartfonów, a my jesteśmy zobowiązani do opracowywania produktów, które zdefiniują na nowo wiele kategorii oraz dostarczą innowacji i ekscytacji, zachowując równocześnie ścisłą zgodność z dewizą Never Settle. Vale G., Product Manager OnePlus Open

Zatem wygląda na to, że najsmuklejszy składak nie trafi do Polski, a przynajmniej nie w tym roku. Jest wprawdzie jakiś cień szansy na to, że w związku z tą decyzją w naszym kraju zadebiutuje jednak Oppo Find N5, ale mimo wszystko nie należy się to nastawiać.