OPPO A96 z ekranem 90 Hz, aparatem 50 Mpix i ładowaniem 33 W dostępny w Polsce

OPPO z wielką pompą zaanonsowało nowe smartfony z serii Reno 7 i flagowego Find X5 na polskim rynku. Producent natomiast przemilczał fakt wprowadzenia już teraz do sprzedaży innego modelu – OPPO A96, który należy do tych bardziej przystępnych cenowo propozycji. Teoretycznie może więc cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród klientów, którzy szukają nowego urządzenia za maksymalnie 1300 złotych.

Nowy OPPO A96 dostępny w Polsce

Smartfon nie został oficjalnie zaanonsowany przez producenta, ale – jak zauważył serwis GSMOnline – w swoim cenniku umieścił go Play. Okazuje się jednak, że model ten można już kupić w sklepie Media Markt, który sprzedaje go za 1299 złotych. Klienci mają do wyboru dwie wersje wykończeniowe: gradientową, mieniącą się na różne kolory (MM nazywa ją „niebieską”, a producent Pearl Pink) oraz klasyczną czarną Starry Black.

źródło: Media Markt

OPPO A96 to smartfon, który ma kilka mocnych stron. Pierwszą jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie o mocy 33 W. Dzięki niemu, według deklaracji producenta, można naładować urządzenie do 50% w zaledwie 26 minut. Ponadto zaimplementowano tu rozwiązanie, które chroni przed przeładowaniem, jeśli użytkownik podłączy sprzęt na całą noc do ładowarki.

OPPO podkreśla również, że OPPO A96 oferuje wyświetlacz LCD LTPS z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz wraz z technologią adaptacyjnej częstotliwości odświeżania. Ponadto ekran cechuje się obsługą 96% gamy kolorów NTSC i 100% palety barw DCI-P3 oraz przekątną 6,59 cala i rozdzielczością Full HD+ 2415×1080 pikseli (401 ppi). Wyświetlacz ma także typową jasność do 480 nitów (600 nitów w trybie wysokiej jasności) i śledzi dotyk z prędkością 180 Hz (dla pięciu palców).

Specyfikacja OPPO A96 obejmuje również procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz wraz z 6 GB RAM LPDDR4x i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 oraz aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.0) na przodzie i duet 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle. Ponadto smartfon oferuje m.in. moduł NFC, czytnik linii papilarnych, dwa głośniki, dual SIM (2x nano SIM), port USB-C (ze wsparciem dla USB OTG) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

OPPO A96 ma wymiary 164,4×75,7×8,4 mm i waży 191 gramów, a do tego ma certyfikat IP54 (pyłoszczelność IP5X i wodoodporność IPX4). Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 11 z interfejsem ColorOS 11.1.