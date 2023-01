Internet w Polsce przyspieszył. Kto jest liderem?

Internet musi być szybki, ale też stabilny. Dziś jest on wręcz niezbędny, bowiem służy nie tylko do rozrywki, ale też do pracy i nauki oraz załatwiania spraw urzędowych. Jako że oczekiwania i wymagania użytkowników sieci nieustannie rosną, prędkość transferu musi za nimi nadążać.

Jak szybki jest internet domowy w Polsce?

Na podstawie blisko 38 mln testów SpeedTest.pl ogłosił, że najszybszy internet domowy w 2022 roku zapewniał T-Mobile ze średnią prędkością pobierania danych na poziomie 208 Mbit/s. Na drugim miejscu pod tym względem znalazło się UPC (201,1 Mbit/s), a na trzecim INEA (199,7 Mbit/s), aczkolwiek ta ostatnia wygrała pod względem średniej prędkości wysyłania danych (186,6 Mbit/s) oraz średniej wysokości opóźnienia (11 ms). Zaraz za podium ulokowała się zaś Vectra (175,7 Mbit/s).

Średnia prędkość internetu domowego w Polsce w 2022 roku (fot. Tabletowo.pl)

SpeedTest.pl przygotował też osobny ranking, w którym uwzględnił wyłącznie dostawców światłowodu FTTH. W 2022 roku użytkownicy tej technologii wykonali prawie 4,3 mln testów. Wynika z nich, że najwyższą średnią prędkość pobierania zapewniło swoim klientom Orange (239,3 Mbit/s). Na podium pod tym względem znaleźli się też INEA (225,7 Mbit/s) i Netia (223,3 Mbit/s).

Średnia prędkość internetu światłowodowego FTTH w Polsce w 2022 roku (fot. Tabletowo.pl)

Warto też wspomnieć, iż SpeedTest.pl zauważył wzrost liczby testów, wykonywanych przez użytkowników światłowodu, ponieważ coraz więcej mieszkańców Polski ma dostęp do tej technologii – operatorzy zwiększają liczbę przyłączy zarówno własnym sumptem, jak i w ramach POPC. Jeśli chcecie sprawdzić, czy w Waszej okolicy jest światłowód, możecie to sprawdzić w systemie SIDUSIS.

Jak szybki jest internet mobilny w Polsce?

Jak zauważa SpeedTest.pl, w 2020 i 2021 roku operatorzy poczynili duże inwestycje w rozwój infrastruktury, za pośrednictwem której świadczona jest usługa dostępu do internetu. Miała na to wpływ pandemia COVID-19, która przyczyniła się do wprowadzenia pracy i nauki zdalnej. Dzięki temu w 2021 roku bezprecedensowo wzrosła średnia prędkość pobierania danych w sieciach mobilnych – aż o 42%. W 2022 roku wzrost był już znacznie mniejszy, bowiem wyniósł zaledwie 12%.

Jednocześnie zauważono, że udział sieci 3G w transmisji danych jest obecnie minimalny, sukcesywnie rośnie natomiast korzystanie z technologii 5G. W 2021 i 2022 roku operatorzy znacząco poprawili też zasięg w miejscach, w których wcześniej był on słabszy.

Obecnie średnie prędkości pobierania danych w sieciach mobilnych wciąż są jednak znacznie niższe niż w przypadku internetu mobilnego. W 2022 roku najwyższą zapewniło T-Mobile (44,3 Mbit/s). W przypadku średniej prędkości wysyłania danych liderem okazał się zaś Play (11,3 Mbit/s), natomiast najniższe opóźnienie odnotowano w Orange (28 ms).

Średnia prędkość internetu mobilnego w Polsce w 2022 roku (fot. Tabletowo.pl)

Pozycja T-Mobile jednak słabnie – według SpeedTest.pl może ona wiązać się ze znacznym wzrostem ruchu, ponieważ operator oferuje taryfy z nielimitowanym transferem GB. Co więcej, benchmark twierdzi, że wkrótce sieć może być tak obciążona jak sieci Play i Plusa. Co ciekawe, w ich przypadku odnotowano największą poprawę prędkości pobierania (odpowiednio o 21% i 22%), zaś u T-Mobile spadek o 2%.

Plusa ogłoszono natomiast liderem w kategorii 5G, bowiem średnia prędkość pobierania danych w 5G Plusa wyniosła w 2022 roku aż 142,4 Mbit/s i była ~2x wyższa niż w Play, który znalazł się na drugim miejscu. W 2022 roku za pośrednictwem SpeedTest.pl przeprowadzono ~144 tys. pomiarów w sieciach 5G.

Średnia prędkość internetu mobilnego 5G w Polsce w 2022 roku (fot. Tabletowo.pl)

2023 rok może jednak przynieść duże zmiany na tym poletku, ponieważ w końcu ruszyła w Polsce aukcja częstotliwości dedykowanych 5G.