Dla wielu osób wybór nowego, idealnego smartfona to długi proces, poprzedzony czytaniem i oglądaniem recenzji oraz szukaniem najlepszych okazji w sklepach. Od początku 2023 roku to ostatnie ułatwi dyrektywa Omnibus, natomiast w pierwszym przypadku my służymy Wam pomocą – zapraszamy do zajrzenia do opublikowanych na Tabletowo recenzji. Jak często jednak Polacy kupują nowe telefony?

Kiedy i jak często Polacy wymieniają smartfon na nowy?

Kiedy kupiliście smartfon, który teraz posiadacie? I jak długo korzystaliście z tego, który poszedł w odstawkę po kupieniu nowego? Ja prywatnie korzystam ze swojego OPPO Reno 6 Pro 5G ponad rok i – jak już kiedyś wspominałem – obecnie w serii Reno nie ma modelu, na który w moim przypadku warto byłoby się przesiąść. W mojej opinii producent dokonał w tej linii regresu, zamiast progresu i obecnie jedyną alternatywą jest – z mojej perspektywy – rodzina Find X.

Według badania, przeprowadzonego przez Kantar, ponad 80% Polaków wymienia smartfon na nowy co 2 lata lub rzadziej. Rankomat.pl postanowił sprawdzić, co ich skłania do kupna nowego telefonu. Okazuje się, że najczęstszym powodem jest zepsucie się dotychczas używanego urządzenia. Jednym z najczęstszych motywatorów jest również jego zacinanie się. Polacy często decydują się na przesiadkę także wtedy, gdy skończy im się obecna umowa z operatorem lub otrzymają od niego dobrą ofertę.

Ponadto przepytani Polacy jako powody, przez które kupują nowy smartfon, wymienili też znalezienie modelu z funkcjami, jakich brakuje w obecnie używanym przez nich telefonie, a także premierę nowej generacji oraz zakończenie wsparcia. Do tego pojawiły się również odpowiedzi, że przesiadają się na nowe urządzenie, gdy dostaną telefon od rodziny, przyjaciół albo pracodawcy.

Obecnie Polacy jednak mogą być mniej skorzy do kupna nowego smartfona, bowiem rosnące ceny podstawowych produktów pochłaniają coraz większą część domowego budżetu. Z badania, przeprowadzonego przez Rankomat.pl, wynika, że aż 36% Polaków planuje ograniczyć zakup nowej elektroniki oraz oszczędzić na rachunkach, w tym za telefon i dostęp do platform streamingowych.

Ile Polacy wydają miesięcznie na telefon?

Korzystanie ze smartfona nierozerwalnie wiąże się z korzystaniem z usług operatora komórkowego. Ile Polacy płacą za telefon miesięcznie? W badaniu Rankomat.pl najczęściej padała odpowiedź, że od 31 do 60 złotych (26%). Drugi pod względem popularności było wskazanie mniej niż 30 złotych (24%). Ponadto często pojawiała się też odpowiedź od 61 do 90 złotych (18%).

Jednocześnie nie brakowało odpowiedzi, że miesięczny rachunek za usługi GSM jest wyższy – pozostała część ankietowanych wskazała kwotę od 91 złotych, a 5% nawet ponad 210 złotych.