Nieflagowy OPPO Find X5 Lite dołączył do flagowej rodziny Find X5

Dziś jest wielki dzień dla OPPO. Producent nie tylko zaprezentował dwa flagowe modele Find X5 i Find X5 Pro, ale też swój pierwszy tablet – OPPO Pad. Wraz z nimi, po cichu i bez większego splendoru zadebiutował też średniopółkowy smartfon OPPO Find X5 Lite, który również wkrótce trafi do sprzedaży w Europie.

Reklama

Premiera OPPO Find X5 Lite

Smartfon, mimo że ma podobne wymiary jak OPPO Find X5, oferuje mniejszy wyświetlacz – o przekątnej 6,43 cala (vs 6,55 cala w Find X5). Wynika to z faktu, że pod ekranem znajduje się dość szeroki tzw. podbródek. Ponadto panel jest płaski, a nie obustronnie zakrzywiony. Jego rozdzielczość to Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9)..

Find X5 Lite (źródło: GSMArena)

Wyświetlacz w OPPO Find X5 Lite odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz oraz próbkuje dotyk z prędkością do 180 Hz (dla maksymalnie dwóch palców). Ekran zapewnia też wsparcie dla technologii HDR10+. Panel przedni smartfona pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Reklama

W lewym górnym rogu wyświetlacza znajduje się okrągły otwór na aparat o rozdzielczości 32 Mpix (85° FoV). Na tyle umieszczono natomiast trzy: główny 64 Mix, z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° i sensorem 8 Mpix oraz matrycę 2 Mpix do zdjęć makro. OPPO Find X5 Lite nie oferuje optycznej stabilizacji obrazu.

Find X5 Lite (źródło: GSMArena)

We wnętrzu smartfona znajduje się procesor MediaTek Dimensity 900 (6 nm) z modemem 5G oraz 8 GB RAM LPDDR4X 2133 Hz i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. OPPO Find X5 Lite oferuje również obsługę kart pamięci w formacie microSD, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe – warto to podkreślić, gdyż oba elementy coraz trudniej spotkać w nowych urządzeniach.

OPPO Find X5 Lite zasili akumulator o pojemności 4500 mAh, który użytkownik naładuje z mocą 65 W – według deklaracji producenta do pełna w zaledwie 31 minut. Smartfon nie obsługuje ładowania indukcyjnego. Całość po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem ColorOS 12.1. Jedną z funkcji oprogramowania jest wydzielenie do 5 GB z pamięci flash na potrzeby pamięci operacyjnej (tzw. wirtualny RAM).

Find X5 Lite (źródło: GSMArena)

OPPO Find X5 Lite trafi wkrótce do sprzedaży w Europie w sugerowanej cenie 480 euro (równowartość ~2200 złotych). Dla porównania, cena OPPO Find X5 została ustalona na 999 euro, a Find X5 Pro na 1299 euro.