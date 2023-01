Chcesz wpłacić pieniądze na konto? Zrobisz to też w Żabce i Empiku

Polacy uwielbiają płacić kartą, a szczególnie płatności zbliżeniowe. Aby jednak płacić bezgotówkowo, trzeba mieć pieniądze na koncie. Czasem się może zdarzyć, że ktoś będzie musiał je najpierw na nie wpłacić. Od teraz można to zrobić również w sklepach sieci Żabka i Empik. Jest jednak jeden warunek.

Teraz wpłacisz pieniądze na konto w Żabce i Empiku. Jest jednak jeden warunek

Gotówkę można wpłacić na konto na wiele różnych sposobów. Najpopularniejszymi sposobami niewątpliwie są wpłatomaty oraz dokonanie wpłaty w oddziale banku. Ewentualnie można dać komuś pieniądze do ręki i poprosić, aby przelał taką kwotę na wskazane konto bankowe. Teraz posiadacze kart Visa mają jeszcze jedną możliwość.

fot. Pixabay

Visa poinformowała bowiem o możliwości uruchomienia na terminalach PolCard from Fiserv opcji przyjmowania wpłat gotówkowych od klientów w sklepach sieci Żabka i Empik, w tym również Papiernik by Empik. Co ważne: jest ona dostępna tylko dla posiadaczy kart wydanych przez organizację Visa. Jeśli macie kartę Mastercard – dla Was też mamy informację na ten temat, czytajcie dalej.

Aby wpłacić gotówkę w sklepie Żabka lub Empik, należy przy kasie poinformować kasjera, że chce się to zrobić. Następnie trzeba podać kwotę wpłaty i dane oraz okazać dowód tożsamości w celu identyfikacji. Proces wpłaty jest dostosowany do przepisów o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dlatego nie dziwcie się, iż wymagane jest pokazanie dowodu.

Po weryfikacji wystarczy przyłożyć kartę płatniczą do terminala i zaakceptować transakcję kodem PIN. Po zakończeniu procesu wpłacający otrzymuje dowód wpłaty. Visa nie podaje, w jakim czasie pieniądze pojawią się na koncie, ani ile kosztuje ta usługa. Zapowiedziano natomiast udostępnienie specjalnej aplikacji do potwierdzenia tożsamości, aby przyspieszyć proces wpłacania pieniędzy (wyeliminuje to konieczność każdorazowego legitymowania się dowodem przy kasie).

Wpłacanie pieniędzy na kartę w terminalu – karty Mastercard

Mastercard również udostępnia podobną usługę. Proces przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku kart Visa, w tym również wymagane jest pokazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem, a ponadto przed pierwszą transakcją też rejestracja danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Wpłacać w ten sposób pieniądze mogą posiadacze wszystkich kart debetowych i niektórych kredytowych Mastercard (m.in. w Żabce), aczkolwiek wcześniej trzeba upewnić się, czy Wasz bank umożliwia wpłacanie gotówki na kartę w terminalu, a jeśli tak, to jakie opłaty za to pobiera.