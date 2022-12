Od dziś sam naprawisz swojego iPhone’a i MacBooka. Sprawdź, ile to kosztuje

Apple uruchomiło program Self Service Repair już kilka miesięcy temu, w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych. Dziś gigant z Cupertino poinformował, że rozszerza jego dostępność o osiem krajów w Europie – wśród nich znajduje się też Polska! Klienci w kraju nad Wisłą będą mogli samodzielnie naprawić swoje (wybrane) iPhone’y i MacBooki.

Samodzielna naprawa iPhone’a i MacBooka od dziś możliwa również w Polsce!

Każdy producent, w razie potrzeby, zaleca do korzystania z usług autoryzowanych serwisów – w przeciwnym razie może się to zakończyć utratą gwarancji. Apple, a także Samsung i Google, uruchomili jednak w tym roku programy, dzięki którym użytkownicy mogą samodzielnie naprawić wybrane urządzenia, korzystając z oryginalnych części i certyfikowanych narzędzi.

źródło: Apple

Dziś Apple oficjalnie poinformowało, że program Self Service Repair jest teraz dostępny również w ośmiu krajach w Europie – oprócz Polski są to Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Dzięki temu mieszkańcy ww. państw mogą podjąć się samodzielnej naprawy smartfonów z serii iPhone 12 i iPhone 13 oraz komputerów z linii MacBook z procesorem Apple.

Uważamy, że dla naszych klientów i dla naszej planety najlepsze są trwałe rozwiązania, dlatego tworzymy nasze produkty tak, by były wytrzymałe i niezwykle rzadko wymagały konserwacji i naprawy. Jeśli jednak naprawa jest konieczna, chcemy, by klienci mogli ją wykonać w bezpieczny i efektywny sposób. Z radością więc uruchamiamy program Self Service Repair w Europie, udostępniając naszym klientom oryginalne części, narzędzia i instrukcje Apple. Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple

Ile kosztuje samodzielna naprawa iPhone’a i MacBooka? Skąd wziąć oryginalne części i narzędzia?

Oryginalne części zamienne i narzędzia do naprawy wraz z instrukcją można zamówić w Sklepie Samoobsługowej naprawy pod adresem https://selfservicerepair.eu/pl-PL/order. W sklepie znajduje się ponad 200 różnych części i narzędzi, a także instrukcje naprawy – na przykład zespół baterii do iPhone’a 12 kosztuje 338,03 złotych. Za zespół wyświetlacza do tego samego modelu trzeba zaś zapłacić 1661,67 złotych, a za zespół aparatu 926,42 złotych. W przypadku wybranych napraw możecie otrzymać zniżkę, jeśli zwrócicie Apple wymienioną część.

Warto tutaj wspomnieć, że wspomniane zespoły to w rzeczywistości zestawy potrzebnych części, jednak można też kupić na przykład sam aparat albo tylko baterię bądź wyświetlacz z zestawem wkrętów. Ponadto Apple umożliwia wypożyczenie na 7 dni zestawu narzędzi do przeprowadzenia samodzielnej naprawy za 299 złotych (dostawa jest bezpłatna).

Producent zapewnia, że oferowane w Sklepie Samoobsługowej Naprawy części są takie same – i mają tę samą cenę – co te, z których korzystają autoryzowane serwisy Apple. Jednocześnie jednak wskazuje, że dla znacznej większości klientów bez doświadczenia w naprawie urządzeń elektronicznych najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem naprawy jest skorzystanie z usług profesjonalnego serwisu.

Jeśli zatem nie macie żadnego doświadczenia w naprawie smartfonów lub laptopów Apple, udostępnienie programu Self Service Repair w Polsce pozostanie dla Was jedynie ciekawostką. Mimo wszystko to dobra wiadomość dla klientów, ponieważ wiele osób z pewnością skorzysta z tej możliwości.