Festiwal promocji od Samsunga nie ma końca. Tym razem padło na słuchawki

Najpierw jeden zegarek, potem drugi, a teraz jeszcze do tego słuchawki bezprzewodowe. Doprawdy, koreański Mikołaj rozpieszcza w tym roku swoich podopiecznych.

Święta z Samsungiem

Przedświąteczny okres sprzyja zakupom. Każdy chce przekonać Was, że to jego produkty są najbardziej warte uwagi. Jeszcze pod koniec poprzedniego miesiąca w Samsungu ruszyła promocja, w ramach której możecie otrzymać zwrot nawet 600 złotych po zakupie zegarka Galaxy Watch 5 Pro. Następnie Koreańczycy zdecydowali, że chętni na zakup smartfona z wyższej półki mogą w gratisie otrzymać smartwatch Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 4 Classic, dokładając złotówkę do paragonu/faktury. Zarówno promocja na sam zegarek, jak i na zestaw z flagowcami trwa, więc ci, którzy chcieliby skorzystać, muszą pamiętać o ograniczonym czasie trwania wydarzenia.

Źródło: Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

W przeddzień Mikołajek Samsung ruszył z kolejną okazją do wykorzystania. Jej bohaterami są słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 oraz Galaxy Buds 2 Pro. Te pierwsze jawią się jako solidne akcesorium, które oczywiście ma swoje grzeszki. Drugi zestaw to dla właścicieli koreańskich urządzeń pozycja niemal obowiązkowa – takie wrażenie przynajmniej wyniosłem z recenzji Galaxy Buds 2 Pro Kasi. Jeżeli zdecydujecie się na zakup jednego z tych modeli, możecie otrzymać nawet 300 złotych zwrotu poniesionych kosztów.

9.2 Ocena

Jak otrzymać cashback za zakup słuchawek Samsung Galaxy Buds 2?

Pierwszym i najłatwiejszym krokiem jest oczywiście kupienie słuchawek Galaxy Buds 2 lub Galaxy Buds 2 Pro. Zakupu możecie dokonać u jednego z partnerów handlowych, zarówno w placówkach największych sieci z elektroniką, sklepach internetowych, jak i u operatorów komórkowych. Zwróćcie jednak uwagę na termin – model pozbawiony dopisku „Pro” jest objęty promocją do 11 grudnia 2022 roku. Galaxy Buds 2 Pro możecie natomiast kupić do 25 grudnia br.

Następnie w ciągu tygodnia od końca akcji, czyli do 18 grudnia w przypadku Galaxy Buds 2 oraz do 1 stycznia dla Galaxy Buds 2 Pro, musicie wypełnić formularz rejestracyjny. Dokumenty znajdują się w tym (Galaxy Buds 2) oraz w tym (Galaxy Buds 2 Pro) miejscu.

Ponownie robi się o wiele łatwiej, gdyż zostało Wam wyłącznie czekać na zwrot kwoty przewidzianej w promocji. Dla modelu Galaxy Buds 2 jest to 300 złotych, co stanowi niemal połowę ceny zestawu słuchawkowego, natomiast kupując warte 999 złotych w oficjalnym sklepie Samsunga Galaxy Buds 2 Pro możecie liczyć na 250 złotych cashbacku. Pieniądze powinny pojawić się na Waszym koncie w ciągu 14 od pozytywnej weryfikacji formularza.