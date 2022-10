Zabawne: tablet z ekranem E Ink i aparatem 16 Mpix. Chyba coś tu się ze sobą gryzie

Dziwna kombinacja. Onyx Boox Tab Ultra to tablet, w którym zastosowano ekran E Ink. To w takim razie po co mu aparat 16 Mpix?

Reklama

Onyx stosuje nietypowy zabieg

Z jednej strony mamy tablet, przeznaczony głównie do czytania tekstu bez niepotrzebnego wysilania wzroku – bo to sugeruje obecność 10,3-calowego ekranu E Ink. Z drugiej strony, Onyx wykorzystuje aparat z matrycą 16 Mpix. A to wszystko w jednym urządzeniu: tablecie Onyx Boox Tab Ultra. Dziwne, nie? Tablety nie mają przecież zbyt dobrej reputacji, jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, a do tego sens wykorzystania kamery, której zdjęcia pojawią się na monochromatycznym wyświetlaczu, wydaje się być dyskusyjny.

Okazuje się, że Onyx wie, co robi. Otóż tablet Boox Tab Ultra promowany jest jako sprzęt do użytku profesjonalnego i biznesowego. W takim scenariuszu posiadacz często ma do czynienia z dokumentami. Część z nich występuje jedynie w wersji fizycznej. Co wtedy robimy? Zdjęcia! Nie ludzi, a całych kolumn literek i tabelek. Ponieważ oprogramowanie aparatu ma wbudowany OCR, szybko przekonwertujemy taką wydrukowaną stronę na tekst.

Choć więc klasyczny tablet lub smartfon będzie z pewnością bardziej wszechstronnym urządzeniem, to jednak nowy tablet Onyx ma w sobie coś, co może spodobać się wąskiemu gronu użytkowników i idealnie trafić w ich potrzeby.

Onyx Boox Tab Ultra z rysikiem i klawiaturą

Reszta specyfikacji nowego tabletu może być nam już do pewnego stopnia znana – o ile interesujemy się sprzętami Onyx. To dlatego, że jest ona częściowo tożsama z wyposażeniem już istniejącego modelu, Note Air 2 Plus.

7.7 Ocena

W środku znajdzie się więc procesor Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB RAM i 128 rozszerzalnej pamięci wewnętrznej. Całość działa na Androidzie 11 – odpowiednio zmodyfikowanym, by nie wymagał od wolno odświeżanego panelu E Ink akrobacji, które dla ekranów LCD i OLED są normą. W obudowie zmieściła się też bateria o pojemności 6300 mAh.

Dodatkowym autem nowego Onyxa jest kompatybilność z magnetycznym etui z klawiaturą oraz rysikiem. Wszystko to już w listopadzie, za sporawą kwotę 599,99 dolarów (~2850 złotych). Z perspektywy samej ceny, zakup trudny do obronienia, ale kto biznesmenowi zabroni?