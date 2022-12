Nowy tablet Xiaomi to reakcja na nowości konkurencji

Producenci, w większości, podążają własną ścieżką, zachowując unikalną tożsamość. Jednocześnie nie mogą nie oglądać się na rywali – kurczowe trzymanie się własnej, skostniałej filozofii najczęściej prowadzi do zepchnięcia przez konkurencję na margines, o czym dotkliwie przekonało się Sony i HTC, przynajmniej w segmencie urządzeń mobilnych. Najnowszy tablet Xiaomi nie jest zaskakującą nowością, ale nie oznacza to, że nie jest interesujący.

Xiaomi Electronic Paper Book Note to konkurencja dla tabletów Huawei, Lenovo i Amazon

W ostatnim czasie na rynku zadebiutowało niespotykanie dużo urządzeń, które są połączeniem tabletu i czytnika e-booków. Najbardziej znanymi są Huawei MatePad Paper i Amazon Scribe, ale Lenovo także zapowiedziało podobną konstrukcję. Teraz do swojego portfolio taki sprzęt dołączył kolejny gigant z Chin.

Design Xiaomi Electronic Paper Book Note jest bardzo prosty, a całość jest niezwykle smukła, bowiem ma grubość zaledwie 5,35 mm, a także niezbyt ciężka, gdyż waży 404 gramów. Rama urządzenia jest metalowa, co dodaje nie tylko elegancji, ale też wytrzymałości. Dodatkowo można dokupić dedykowane etui, które ochroni również ekran (nie wchodzi ono w skład zestawu sprzedażowego). Pozostałe wymiary tabletu to 188,65 mm (szerokość) i 236,53 mm (wysokość).

źródło: Xiaomi

Wyświetlacz, korzystający z technologii e-ink, ma przekątną 10,3 cala. Producent nie podaje jednak ani jego rozdzielczości, ani współczynnika dpi, aczkolwiek podobne konstrukcje konkurencji mają ekrany z 300 ppi. Xiaomi Electronic Paper Book Note wspiera natomiast obsługę rysikiem (jest on dodawany w zestawie z tabletem), który wykrywa 4096 poziomów nacisku i ma gumkę na końcu. Stylusa nie trzeba ładować, można zaś przypiąć go magnetycznie do bocznej krawędzi urządzenia.

Na tym modelu można przeglądać i edytować pliki w formatach epub, pdf, txt, excel, ppt i doc. Wstępnie jest na nim zainstalowanych kilka aplikacji do tego celu (m.in. WPS Office), które według producenta zostały dostosowane do ekranu e-ink.

Wydajność Xiaomi Electronic Paper Book Note również powinna stać na zadowalającym poziomie, ponieważ urządzenie wyposażono w czterordzeniowy (Cortex-A55) procesor 1,8 GHz, 3 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ponadto tablet obsługuje łączność przez Bluetooth 5.2 i WiFi, a także ma dwa mikrofony z funkcją redukcji szumów. Całość pracuje na systemie Android 11, podczas gdy jej zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 3000 mAh, który będzie można naładować przez port USB-C z mocą 15 lub nawet 18 W (5 V/3 A, 9 V/2A; Xiaomi nie dodaje jednak ładowarki w zestawie).

Ile kosztuje tablet Xiaomi Electronic Paper Book Note? (cena)

Regularna cena Xiaomi Electronic Paper Book Note została ustalona w Chinach na 2699 juanów, co jest równowartością ~1725 złotych. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego urządzenia poza ojczyzną Xiaomi.