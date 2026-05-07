smartfon oneplus nord ce 6 smartphone
OnePlus Nord CE 6 (źródło: OnePlus)
Smartfony

OnePlus Nord CE 6 i OnePlus Nord CE 6 Lite oficjalnie. To niezłe średniaki

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
OnePlus Nord CE 6 i OnePlus Nord CE 6 Lite oficjalnie. To niezłe średniaki

Do portfolio marki OnePlus, która została połączona z Realme i należy do Oppo, dołączył smartfon OnePlus Nord CE 6 oraz OnePlus Nord CE 6 Lite. To atrakcyjne średniaki.

Co oferuje smartfon OnePlus Nord CE 6? Specyfikacja nie jest topowa, ale wciąż jest atrakcyjna

Smartfon OnePlus Nord CE 6 to średniopółkowiec, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm), który w tym przypadku osiąga ~1,17 miliona punktów (nie jest to zatem najwydajniejszy średniopółkowy smartfon z Androidem na rynku). Pomagają mu w tym komora parowa o powierzchni 5000 mm2 i grafit (łączna powierzchnia odprowadzania ciepła wynosi ponad 33000 mm2).

Na pokładzie jest też 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 i akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W. Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 27 W.

smartfon oneplus nord ce 6 smartphone
smartfon oneplus nord ce 6 smartphone
smartfon oneplus nord ce 6 smartphone
OnePlus Nord CE 6 (źródło: OnePlus)

Mocną stroną tego modelu niewątpliwie jest też ekran, gdyż smartfon OnePlus Nord CE 6 oferuje 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 piksele (450 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością nawet 144 Hz. Do tego producent informuje, że ramka dookoła ma szerokość zaledwie 1,65 mm, dzięki czemu współczynnik screen-to-body wynosi aż 93,5%.

Smartfon OnePlus Nord CE 6 nie imponuje natomiast zapleczem fotograficznym. Na przodzie ma 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.0, a na tyle 50 Mpix z f/1.8 z OIS, któremu towarzyszy 2 Mpix sensor „asystujący”. Zastrzeżeń nie można mieć zaś do odporności na pył i wodę, gdyż producent deklaruje wytrzymałość, zgodną z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Specyfikacja OnePlus Nord CE 6 Lite jest w porządku

OnePlus Nord CE 6 Lite jest nieco „słabiej” wyposażony niż omówiony wyżej smartfon OnePlus Nord CE 6, lecz też – wciąż – może być atrakcyjną propozycją dla osób, które mają mniejsze wymagania.

Smartfon OnePlus Nord CE 6 Lite wyposażono bowiem w 6,72-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ 1080×2400 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7400 Apex, do 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1, komorę parową o powierzchni 5300 mm2 i akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W.

smartfon oneplus nord ce 6 lite smartphone
smartfon oneplus nord ce 6 lite smartphone
OnePlus Nord CE 6 Lite (źródło: OnePlus)

Do tego smartfon OnePlus Nord CE 6 Lite oferuje obsługę ładowania obejściowego i przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 10 W oraz 50 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także głośniki stereo.

OnePlus Nord CE 6 vs OnePlus Nord CE 6 Lite – porównanie specyfikacji

OnePlus Nord CE 6OnePlus Nord CE 6 Lite
smartfon oneplus nord ce 6 smartphonesmartfon oneplus nord ce 6 lite smartphone
WyświetlaczAMOLED
6,78 cala
2772×1272 piksele
450 ppi
144 Hz
jasność do 3600 nitów (szczytowa; HBM 1800 nitów)
Corning Gorilla Glass Victus+		LCD
6,72 cala
Full HD+
1080×2400 pikseli
144 Hz
jasność do 1000 nitów (HBM)
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4MediaTek Dimensity 7400 Apex
ChłodzenieKomora parowa o powierzchni 5000 mm2
Łączna powierzchnia odprowadzania ciepła – ponad 33000 mm2		Komora parowa o powierzchni 5300 mm2
Łączna powierzchnia odprowadzania ciepła – 21683 mm2
RAM8 GB6/8 GB
Pamięć wbudowana128/256 GB
UFS 3.1		128/256 GB
UFS 3.1
Slot na microSDNIETAK, do 2 TB
Akumulator8000 mAh
ładowanie przewodowe do 80 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
ładowanie obejściowe		7000 mAh
ładowanie przewodowe do 45 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 10 W
ładowanie obejściowe
Aparat na przodzie32 Mpix
f/2.0
90° FOV		8 Mpix
f/2.0
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.8) z PDAF, OIS i EIS
– „asystujący” 2 Mpix (f/2.4)
– nagrywanie wideo do 4K w 30 klatkach na sekundę		– główny 50 Mpix (f/1.8) z PDAF i EIS
– 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości
– nagrywanie wideo do 4K w 30 klatkach na sekundę
Łączność5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)
(brak NFC i eSIM, wynikający ze specyfiki rynku)		5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, dual SIM, USB-C (USB 2.0)
(brak NFC i eSIM, wynikający ze specyfiki rynku)
Głośniki stereoTAKTAK
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowyTAK, na bocznej krawędzi
Wymiary162,5×77,5×8,5 mm166x76x8,5 mm
Waga215 gramów208 gramów
OdpornośćIP66, IP68, IP69, IP69K
MIL-STD-810H		IP64
MIL-STD-810H
System operacyjnyAndroid 16
OxygenOS 16		Android 16
OxygenOS 16
Dostępne koloryPitch Black
Lunar Pearl
Fresh Blue		Hyper Black
Vivid Mint

Taka jest cena OnePlus Nord CE 6 i OnePlus Nord CE 6 Lite

Oba smartfony zadebiutowały dziś w Indiach. Tak wygląda oficjalny cennik:

  • OnePlus Nord CE 6
    • 8/128 GB – 29999 rupii (równowartość około 1145 złotych)
    • 8/256 GB – 32999 rupii (~1260 złotych)
  • OnePlus Nord CE 6 Lite
    • 6/128 GB – 20999 rupii (~800 złotych)
    • 8/128 GB – 22999 rupii (~880 złotych)
    • 8/256 GB – 25999 rupii (~990 złotych)

Producent nie potwierdził na tę chwilę dostępności w innych krajach.

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas