OnePlus Nord CE 6 i OnePlus Nord CE 6 Lite oficjalnie. To niezłe średniaki

Do portfolio marki OnePlus, która została połączona z Realme i należy do Oppo, dołączył smartfon OnePlus Nord CE 6 oraz OnePlus Nord CE 6 Lite. To atrakcyjne średniaki.
Co oferuje smartfon OnePlus Nord CE 6? Specyfikacja nie jest topowa, ale wciąż jest atrakcyjna
Smartfon OnePlus Nord CE 6 to średniopółkowiec, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm), który w tym przypadku osiąga ~1,17 miliona punktów (nie jest to zatem najwydajniejszy średniopółkowy smartfon z Androidem na rynku). Pomagają mu w tym komora parowa o powierzchni 5000 mm2 i grafit (łączna powierzchnia odprowadzania ciepła wynosi ponad 33000 mm2).
Na pokładzie jest też 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 i akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W. Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 27 W.
Mocną stroną tego modelu niewątpliwie jest też ekran, gdyż smartfon OnePlus Nord CE 6 oferuje 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 piksele (450 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością nawet 144 Hz. Do tego producent informuje, że ramka dookoła ma szerokość zaledwie 1,65 mm, dzięki czemu współczynnik screen-to-body wynosi aż 93,5%.
Smartfon OnePlus Nord CE 6 nie imponuje natomiast zapleczem fotograficznym. Na przodzie ma 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.0, a na tyle 50 Mpix z f/1.8 z OIS, któremu towarzyszy 2 Mpix sensor „asystujący”. Zastrzeżeń nie można mieć zaś do odporności na pył i wodę, gdyż producent deklaruje wytrzymałość, zgodną z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.
Specyfikacja OnePlus Nord CE 6 Lite jest w porządku
OnePlus Nord CE 6 Lite jest nieco „słabiej” wyposażony niż omówiony wyżej smartfon OnePlus Nord CE 6, lecz też – wciąż – może być atrakcyjną propozycją dla osób, które mają mniejsze wymagania.
Smartfon OnePlus Nord CE 6 Lite wyposażono bowiem w 6,72-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ 1080×2400 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7400 Apex, do 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1, komorę parową o powierzchni 5300 mm2 i akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W.
Do tego smartfon OnePlus Nord CE 6 Lite oferuje obsługę ładowania obejściowego i przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 10 W oraz 50 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także głośniki stereo.
OnePlus Nord CE 6 vs OnePlus Nord CE 6 Lite – porównanie specyfikacji
|OnePlus Nord CE 6
|OnePlus Nord CE 6 Lite
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,78 cala
2772×1272 piksele
450 ppi
144 Hz
jasność do 3600 nitów (szczytowa; HBM 1800 nitów)
Corning Gorilla Glass Victus+
|LCD
6,72 cala
Full HD+
1080×2400 pikseli
144 Hz
jasność do 1000 nitów (HBM)
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|MediaTek Dimensity 7400 Apex
|Chłodzenie
|Komora parowa o powierzchni 5000 mm2
Łączna powierzchnia odprowadzania ciepła – ponad 33000 mm2
|Komora parowa o powierzchni 5300 mm2
Łączna powierzchnia odprowadzania ciepła – 21683 mm2
|RAM
|8 GB
|6/8 GB
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
UFS 3.1
|128/256 GB
UFS 3.1
|Slot na microSD
|NIE
|TAK, do 2 TB
|Akumulator
|8000 mAh
ładowanie przewodowe do 80 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
ładowanie obejściowe
|7000 mAh
ładowanie przewodowe do 45 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 10 W
ładowanie obejściowe
|Aparat na przodzie
|32 Mpix
f/2.0
90° FOV
|8 Mpix
f/2.0
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.8) z PDAF, OIS i EIS
– „asystujący” 2 Mpix (f/2.4)
– nagrywanie wideo do 4K w 30 klatkach na sekundę
|– główny 50 Mpix (f/1.8) z PDAF i EIS
– 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości
– nagrywanie wideo do 4K w 30 klatkach na sekundę
|Łączność
|5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)
(brak NFC i eSIM, wynikający ze specyfiki rynku)
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, dual SIM, USB-C (USB 2.0)
(brak NFC i eSIM, wynikający ze specyfiki rynku)
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, ekranowy
|TAK, na bocznej krawędzi
|Wymiary
|162,5×77,5×8,5 mm
|166x76x8,5 mm
|Waga
|215 gramów
|208 gramów
|Odporność
|IP66, IP68, IP69, IP69K
MIL-STD-810H
|IP64
MIL-STD-810H
|System operacyjny
|Android 16
OxygenOS 16
|Android 16
OxygenOS 16
|Dostępne kolory
|Pitch Black
Lunar Pearl
Fresh Blue
|Hyper Black
Vivid Mint
Taka jest cena OnePlus Nord CE 6 i OnePlus Nord CE 6 Lite
Oba smartfony zadebiutowały dziś w Indiach. Tak wygląda oficjalny cennik:
- OnePlus Nord CE 6
- 8/128 GB – 29999 rupii (równowartość około 1145 złotych)
- 8/256 GB – 32999 rupii (~1260 złotych)
- OnePlus Nord CE 6 Lite
- 6/128 GB – 20999 rupii (~800 złotych)
- 8/128 GB – 22999 rupii (~880 złotych)
- 8/256 GB – 25999 rupii (~990 złotych)
Producent nie potwierdził na tę chwilę dostępności w innych krajach.