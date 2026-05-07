OnePlus Nord CE 6 i OnePlus Nord CE 6 Lite oficjalnie. To niezłe średniaki

Do portfolio marki OnePlus, która została połączona z Realme i należy do Oppo, dołączył smartfon OnePlus Nord CE 6 oraz OnePlus Nord CE 6 Lite. To atrakcyjne średniaki.

Co oferuje smartfon OnePlus Nord CE 6? Specyfikacja nie jest topowa, ale wciąż jest atrakcyjna

Smartfon OnePlus Nord CE 6 to średniopółkowiec, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm), który w tym przypadku osiąga ~1,17 miliona punktów (nie jest to zatem najwydajniejszy średniopółkowy smartfon z Androidem na rynku). Pomagają mu w tym komora parowa o powierzchni 5000 mm2 i grafit (łączna powierzchnia odprowadzania ciepła wynosi ponad 33000 mm2).

Na pokładzie jest też 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 i akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W. Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 27 W.

OnePlus Nord CE 6 (źródło: OnePlus)

Mocną stroną tego modelu niewątpliwie jest też ekran, gdyż smartfon OnePlus Nord CE 6 oferuje 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 piksele (450 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością nawet 144 Hz. Do tego producent informuje, że ramka dookoła ma szerokość zaledwie 1,65 mm, dzięki czemu współczynnik screen-to-body wynosi aż 93,5%.

Smartfon OnePlus Nord CE 6 nie imponuje natomiast zapleczem fotograficznym. Na przodzie ma 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.0, a na tyle 50 Mpix z f/1.8 z OIS, któremu towarzyszy 2 Mpix sensor „asystujący”. Zastrzeżeń nie można mieć zaś do odporności na pył i wodę, gdyż producent deklaruje wytrzymałość, zgodną z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Specyfikacja OnePlus Nord CE 6 Lite jest w porządku

OnePlus Nord CE 6 Lite jest nieco „słabiej” wyposażony niż omówiony wyżej smartfon OnePlus Nord CE 6, lecz też – wciąż – może być atrakcyjną propozycją dla osób, które mają mniejsze wymagania.

Smartfon OnePlus Nord CE 6 Lite wyposażono bowiem w 6,72-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ 1080×2400 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7400 Apex, do 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1, komorę parową o powierzchni 5300 mm2 i akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W.

OnePlus Nord CE 6 Lite (źródło: OnePlus)

Do tego smartfon OnePlus Nord CE 6 Lite oferuje obsługę ładowania obejściowego i przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 10 W oraz 50 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także głośniki stereo.

OnePlus Nord CE 6 vs OnePlus Nord CE 6 Lite – porównanie specyfikacji

OnePlus Nord CE 6 OnePlus Nord CE 6 Lite Wyświetlacz AMOLED

6,78 cala

2772×1272 piksele

450 ppi

144 Hz

jasność do 3600 nitów (szczytowa; HBM 1800 nitów)

Corning Gorilla Glass Victus+ LCD

6,72 cala

Full HD+

1080×2400 pikseli

144 Hz

jasność do 1000 nitów (HBM) Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 MediaTek Dimensity 7400 Apex Chłodzenie Komora parowa o powierzchni 5000 mm2

Łączna powierzchnia odprowadzania ciepła – ponad 33000 mm2 Komora parowa o powierzchni 5300 mm2

Łączna powierzchnia odprowadzania ciepła – 21683 mm2 RAM 8 GB 6/8 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 3.1 128/256 GB

UFS 3.1 Slot na microSD NIE TAK, do 2 TB Akumulator 8000 mAh

ładowanie przewodowe do 80 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W

ładowanie obejściowe 7000 mAh

ładowanie przewodowe do 45 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 10 W

ładowanie obejściowe Aparat na przodzie 32 Mpix

f/2.0

90° FOV 8 Mpix

f/2.0 Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8) z PDAF, OIS i EIS

– „asystujący” 2 Mpix (f/2.4)

– nagrywanie wideo do 4K w 30 klatkach na sekundę – główny 50 Mpix (f/1.8) z PDAF i EIS

– 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości

– nagrywanie wideo do 4K w 30 klatkach na sekundę Łączność 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)

(brak NFC i eSIM, wynikający ze specyfiki rynku) 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, dual SIM, USB-C (USB 2.0)

(brak NFC i eSIM, wynikający ze specyfiki rynku) Głośniki stereo TAK TAK Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, na bocznej krawędzi Wymiary 162,5×77,5×8,5 mm 166x76x8,5 mm Waga 215 gramów 208 gramów Odporność IP66, IP68, IP69, IP69K

MIL-STD-810H IP64

MIL-STD-810H System operacyjny Android 16

OxygenOS 16 Android 16

OxygenOS 16 Dostępne kolory Pitch Black

Lunar Pearl

Fresh Blue Hyper Black

Vivid Mint

Taka jest cena OnePlus Nord CE 6 i OnePlus Nord CE 6 Lite

Oba smartfony zadebiutowały dziś w Indiach. Tak wygląda oficjalny cennik:

OnePlus Nord CE 6 8/128 GB – 29999 rupii (równowartość około 1145 złotych) 8/256 GB – 32999 rupii (~1260 złotych)

OnePlus Nord CE 6 Lite 6/128 GB – 20999 rupii (~800 złotych) 8/128 GB – 22999 rupii (~880 złotych) 8/256 GB – 25999 rupii (~990 złotych)



Producent nie potwierdził na tę chwilę dostępności w innych krajach.