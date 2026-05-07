Google aktualizuje Przegląd od AI i Tryb AI w Google

Najpierw Google wdrożyło w Polsce Przegląd od AI (ang. AI Overviews) – w marcu 2025 roku. Następnie, w październiku 2025 roku, udostępniono Polakom Tryb AI (ang. AI Mode). Teraz firma z Mountain View ogłosiła, że wprowadziła w nich nowe aktualizacje, które mają ułatwić znajdowanie odpowiednich witryn, szczegółowych statystyk i oryginalnych treści w internecie.

Google aktualizuje Przegląd od AI i Tryb AI w wyszukiwarce Google

Po tym, jak Google oficjalnie udostępniło Przegląd od AI w Polsce w marcu 2025 roku, użytkownicy rzadziej wchodzą na strony internetowe, ponieważ często wystarcza im wygenerowane na samej górze wyników wyszukiwania podsumowanie informacji. Dodatkowo nie zachęca do tego również Tryb AI, który wdrożono w Polsce w październiku 2025 roku, gdyż pozwala on „zgłębiać temat” na poziomie wyszukiwarki, która przeczesuje kolejne zasoby internetu za użytkownika.

Od teraz Google będzie zachęcać, aby internauci nie zamykali okna wyszukiwarki lub nie wpisywali w niej kolejnego pytania, powiązanego z danym tematem po tym, jak przeczytają Przegląd od AI. Na końcu podsumowania pojawią się bowiem sugestie związane z konkretnym wyszukiwaniem. Mogą to być na przykład linki do unikatowych artykułów lub szczegółowych analiz różnych aspektów.

Przegląd od AI i Tryb AI w Google mają również wyróżniać linki prowadzące do źródeł, które użytkownik subskrybuje, ponieważ testy wykazały, że użytkownicy znacznie częściej klikali linki oznaczone jako ich subskrypcje. Tutaj warto przypomnieć, że od maja 2026 roku Google pozwala wybrać w Polsce „preferowane źródła”. Dzięki temu treści z nich będą traktowane priorytetowo podczas wyszukiwania informacji na dany temat w wyszukiwarce.

Od teraz generowane z użyciem sztucznej inteligencji odpowiedzi w wyszukiwarce Google mają również zawierać podgląd z publicznych dyskusji online, mediów społecznościowych i innych źródeł „z pierwszej ręki”, a także nazwy twórców lub społeczności.

Ponadto Przegląd od AI i Tryb AI w wyszukiwarce Google mają wyświetlać więcej przydatnych w danym kontekście linków zaraz obok tekstu, a gdy użytkownik najedzie kursorem na link na komputerze, zobaczy szybki podgląd podlinkowanej strony internetowej, w tym jej nazwę lub tytuł. Zauważono bowiem, że użytkownicy mogą wahać się przed kliknięciem linku, jeśli nie są pewni, dokąd prowadzi.

Dzięki temu Przegląd od AI i Tryb AI w Google mają być bardziej przydatne i wiarygodne

Amerykański gigant wykorzystuje takie techniki, jak rozszerzanie zapytań, które pomagają mu dokładniej przeszukiwać internet, aby znaleźć najbardziej odpowiednie witryny, a także – jak twierdzi – ulepsza widoczność i użyteczność linków oraz promuje autentyczne opinie.

Nadal jednak należy pamiętać, że odpowiedzi wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji nie zawsze zawierają prawdziwe informacje, dlatego należy je weryfikować za każdym razem, a nie ufać im bezkrytycznie.