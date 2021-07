OnePlus rozbudowuje ekosystem urządzeń o słuchawki z ANC. Czy Buds Pro zdobędą serca klientów?

Na rynku akcesoriów do smartfonów, firma OnePlus radzi sobie, delikatnie mówiąc, zmiennym szczęściem. Akcesorium, którego zadaniem jest silniejsze ugruntowanie pozycji marki, są słuchawki OnePlus Buds Pro, czyli model wyposażony w rzekomo bardzo skuteczny mechanizm aktywnej redukcji odgłosów otoczenia. Co potrafią?

Świeżo zaprezentowane słuchawki OnePlus Buds Pro, zgodnie z zapewnieniami producenta, mają spełniać kilka kryteriów, które pozwoliły na nazwanie ich w oficjalnym materiale promocyjnym słuchawkami premium.

Pierwszym z nich jest, jak pisze OnePlus, wiodący w branży system aktywnej redukcji odgłosów otoczenia. Drugim doskonała jakość połączeń. Trzecim ponadstandardowa wydajność baterii, a czwartym – spersonalizowany dźwięk wysokiej jakości. O atutach OnePlus Buds Pro przekonuje również sam Pete Lau:

Firma OnePlus zawsze była zaangażowana w tworzenie i dostarczanie użytkownikom najlepszych możliwych doświadczeń. Naszymi urządzeniami premium rzuciliśmy wyzwanie branży smartfonów, a teraz wykorzystujemy nasze podejście Never Settle do rozwijania technologii przenośnego dźwięku tworząc OnePlus Buds Pro. To kolejny krok w tworzeniu prawdziwie płynnie połączonego środowiska dla naszych użytkowników. Pete Lau, założyciel OnePlus

fot. OnePlus

Cisza ważniejsza od muzyki

Zdecydowanie najmocniej akcentowanym atutem słuchawek OnePlus Buds Pro ma być skuteczność mechanizmu aktywnej redukcji odgłosów otoczenia. Każda z słuchawek wyposażona została w zestaw trzech mikrofonów, dzięki czemu zdolność usuwania niepożądanych dźwięków ma sięgać poziomu nawet 40 dB. Inteligentnym mechanizmom ANC towarzyszy aerodynamiczna konstrukcja słuchawek, pozwalająca na ograniczenie odgłosu generowanego przez wiatr opływający słuchawki.

fot. OnePlus

OnePlus Audio ID – dźwięk dopasowany do użytkownika

Kolejnym atutem słuchawek OnePlus Buds Pro ma być system OnePlus Audio ID, dopasowujący brzmienie do czułości głosu użytkownika. Wszystko po to, by zapewnić jak największy komfort słuchania i możliwie precyzyjną reprodukcję dźwięku.

fot. OnePlus

Jakość dźwięku w słuchawkach zapewniana jest przez dwa przetworniki dynamiczne o średnicy 11 mm oraz obsługę Dolby Atmos. Marketingowy opis możliwości dźwięku słuchawek brzmi następująco: OnePlus Buds Pro ożywiają muzykę bogatymi tonami wysokimi, pulsującym basem i krystalicznie czystym wokalem. Wiadomo jednak, że w przypadku słuchawek tego typu zapowiedzi zawsze trzeba zderzyć z rzeczywistością, dlatego lepiej będzie, jak pozostaną zapisane w cudzysłowie do momentu poddania ich organoleptycznemu testowi.

fot. OnePlus

Szybkie ładowanie, długi czas pracy na baterii

OnePlus Buds Pro pozostają zgodne z technologią Warp Charge stosowaną w ładowarkach OnePlus. Dzięki niej, 10 minut ładowania zapewnia aż 10 godzin muzyki. Pełne naładowanie baterii pozwala z kolei osiągnąć nawet 38 godzin odtwarzania muzyki. Dodatkowo, OnePlus Buds Pro wspierają ładowanie bezprzewodowe w powszechnym standardzie Qi.

Łączność ze smartfonem odbywa się za pomocą protokołu Bluetooth 5.2, a opóźnienie wynosi nawet 94 ms (w trybie Pro Gaming).

fot. OnePlus

OnePlus Buds Pro – cena, dostępność, przedsprzedaż

OnePlus ustalił polską cenę słuchawek Buds Pro na poziomie 149 euro (679 złotych). Przedsprzedaż słuchawek potrwa od 18 do 24 sierpnia w sklepie OnePlus. Następnie, 25 sierpnia, rozpocznie się regularna sprzedaż na stronie internetowej producenta i w sklepie Amazon.

Biorąc pod uwagę cenę słuchawek i to, co za podobną kwotę oferują produkty Jabry, Samsunga i Sony, bardzo trudno mi wróżyć OnePlus Buds Pro wysoką sprzedaż.