HBO GO zmieni się w Polsce w HBO Max, a Diunę obejrzymy w nim na premierę!

HBO GO to jedna z najbardziej popularnych platform strumieniujących wideo w naszym kraju, ale wciąż mocno okrojona względem HBO Max, którego zazdrościmy Amerykanom już od półrocza. Wiemy jednak, kiedy spodziewać się tej usługi w Polsce!

HBO Max nadchodzi!

HBO Max to amerykańska usługa streamingu wideo od AT&T, powstała pod parasolem Warner Media. Zawiera w sobie wszystkie programy premium HBO, a także szereg dodatkowych, oryginalnych treści, przepastną bibliotekę dzieł WB oraz wszystkie programy, do których Warner wykupił prawa do transmisji. Jest to więc takie mocno rozwinięte HBO GO, w którym niedawne premiery kinowe potrafią pojawiać się znacznie szybciej niż na jakiejkolwiek innej platformie.

Mało tego, zapowiedziano już, że wiele hitów filmowych Warner Bros., które początkowo miały trafić do kin, będą miały swoją premierę właśnie na HBO Max. Mam na myśli na przykład takie produkcje jak „Matrix 4” czy przełożoną na 2021 rok „Diunę”.

Oczywiście byłoby bardzo smutno tylko słyszeć, jaki szum medialny wywołują te filmy, ale nie mieć legalnej możliwości obejrzenia ich na oryginalnej platformie. Wychodzi na to, że nie musimy się tym martwić!

HBO Max w Polsce w drugiej połowie 2021 roku

Podczas konferencji Web Summit, Andy Forsell, odpowiadający za globalny rozwój HBO Max, przekazał bardzo ważne wieści. W drugiej połowie 2021 roku możemy liczyć na ekspansję platformy na kolejne europejskie kraje, w tym na Polskę.

Co to oznacza? HBO Max zastąpi platformy HBO GO i HBO Now, więc będziemy mogli cieszyć się znacznie większą biblioteką filmów i seriali niż dotąd. Trudno stwierdzić, jak mocno zmienią się wtedy cenniki oraz jak dalece oferta będzie podobna do tej, którą mogą cieszyć się Amerykanie. Z pewnością więcej informacji otrzymamy w późniejszym terminie.

'The Matrix 4' official logo has arrived 💻 pic.twitter.com/u6AxWfta9j — Fandom (@getFANDOM) December 3, 2020

„Diunę” i „Matrix 4” obejrzysz na telewizorze

Ważne jest to, że jeśli plany HBO Max się powiodą, to czeka nas filmowa uczta od Warner Bros. Oprócz „Diuny” (błagam, żeby tylko Villeneuve „dowiózł”), przed końcem 2021 roku będzie można obejrzeć na tej platformie inne ważne premiery tej wytwórni, w tym:

„Wonder Woman 1984”

„Matrix 4”

„The Suicide Squad”

„The Many Saints of Newark” z Denzelem Washingtonem (prequel „Rodziny Soprano”)

„The Little Things”

aktorskiego „Toma i Jerry’ego”

„Godzilla vs. Kong”

„Mortal Kombat”

„Space Jam: A New Legacy”

„Obecność 3: Na rozkaz Diabła”

„Wcielenie”

„Judas and the Black Messiah”

„In The Heights”

„Reminiscence”

„King Richard”

„Cry Macho”

Mamy do czynienia z oficjalną informacją HBO Max, więc po prostu cieszymy się, że te wszystkie produkcje będziemy mogli albo szybko nadrobić, albo oglądać w dzień premiery, jeśli jej data jest zaplanowana na drugą połowę roku.

Wszyscy miłośnicy dobrego kina już zacierają ręce!