Masz starego laptopa, który nie dźwignie nowego systemu operacyjnego? Zainstaluj ChromeOS Flex

Jeśli nasz stary laptop z Windowsem lub MacBook nie kwalifikuje się już do aktualizacji systemowych, można spróbować instalacji ChromeOS Flex, który tchnie nowe życie w leciwe podzespoły.

Reklama

ChromeOS Flex na ratunek starszym komputerom

Kiedy nasz ulubiony komputer przestaje dostawać aktualizacje systemu lub przesiadka na jego nową wersję wyraźnie spowalnia działanie urządzenia, najczęściej podejmowaną przez nas decyzją jest zmiana sprzętu na nowy. Jednak nie zawsze tak musi być. W przypadku PC nie musimy też od razu uciekać w Linuksa. Niedawno pojawiła się inna alternatywa.

Google ogłosiło w artykule na swoim blogu, że z systemem ChromeOS Flex kompatybilnych jest już ponad 400 urządzeń. A to dopiero początek, bo twórcy tego oprogramowania zobowiązali się do umożliwienia jego instalacji na dziesiątkach kolejnych modeli laptopów i komputerów.

Google testuje i zatwierdza kompatybilność ChromeOS Flex między innymi ze sprzętami takich producentów jak Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG czy Toshiba. Skierowany jest on przede wszystkim do posiadaczy starych pecetów działających na Windowsie, ale przetestować ten system mogą także właściciele komputerów Apple. Niektóre starsze MacBooki również obsłużą OS od Google.

ChromeOS na Acer Chromebook 314 (fot. Tabletowo)

Google zwraca uwagę na to, że stworzony przez firmę system operacyjny jest bardzo lekki, dzięki czemu zużywa średnio 19% mniej energii od innych OS-ów. A nie brakuje w nim opcji – na ChromeOS Flex działa Asystent Google, zalogujemy się do niego z różnych kont Family Link czy skorzystamy z udostępniania plików w pobliżu. W ten sposób ułatwimy sobie komunikację ze smartfonem.

8.5 Ocena

Jak zainstalować ChromeOS Flex?

Konfiguracja ChromeOS Flex jest bardzo prosta. Wystarczy przejść na odpowiednią stronę internetową, zarejestrować się w kolejce do pobrania i przygotować czystego pendrive’a do stworzenia bootowalnego instalatora. Po zassaniu systemu można nawet uruchomić go bezpośrednio z przenośnego dysku USB, jeśli nie jesteśmy pewni, czy to coś dla nas.

ChromeOS Flex to bardzo dobra opcja, kiedy chcemy zatrzymać starszy komputer, a system operacyjny, który jest na nim zainstalowany, nie jest już zbyt bezpieczny. Może przydać się wielu firmom, w których koszt przesiadki wielu stanowisk na nowe urządzenia byłby zbyt duży, a dotychczas działające sprzęty wciąż w zupełności wystarczają do pracy. I wreszcie – może to być ratunek dla tych komputerów i laptopów, które w przeciwnym wypadku kurzyłyby się w szufladach lub konały powoli w rękach seniorów. Takie urządzenia mogłyby też swobodnie służyć jako zapasowy laptop w wypadku awarii naszego podstawowego peceta. Dlaczego nie spróbować?