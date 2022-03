Orange obniża ceny odnowionych iPhone’ów

Nowego iPhone’a SE 2020 można kupić w sklepie od ~2000 złotych, ale zdarzają się promocje, w ramach których jego cena spada jeszcze niżej (rekordowo niską było 1599 złotych w x-kom za wersję 64 GB w kolorze białym na Gorącym Strzale po… premierze iPhone’a SE 2022). Orange zachęca jednak do zakupu odnowionego iPhone’a, ponieważ operator właśnie obniżył ceny wybranych modeli.

Odnowiony iPhone taniej w Orange

W listopadzie 2020 roku T-Mobile zaczął sprzedawać odnowione iPhone’y, a od końca kwietnia 2021 roku robi to również Play. W obu przypadkach powinno się jednak użyć czasu przeszłego, ponieważ (przynajmniej online) nie da się obecnie kupić refurbowanego iPhone’a ani w T-Mobile, ani w Play. W Plusie również nie są dostępne odnowione egzemplarze.

Odnowionego iPhone’a można kupić w wielu miejscach – na przykład od Swappie, na które niedawno wylano wiadro pomyj za jakość odnawiania smartfonów Apple. Dostępne są one również w Orange, a na dodatek od teraz w obniżonych cenach. Aktualnie w oficjalnym sklepie Orange można kupić modele:

iPhone 8 64 GB za 1399 złotych,

iPhone 8 Plus 64 GB za 1799 złotych,

iPhone X 64 GB za 2049 złotych,

iPhone X 256 GB za 2299 złotych,

iPhone XR 64 GB za 2209 złotych,

iPhone XS 64 GB za 2349 złotych.

źródło: Orange

We wszystkich przypadkach podana jest informacja, że jest to odnowiony telefon bez Sim Lock w najwyższej klasie odnowy A+. Oznacza to, że urządzenie nie ma zarysowań na wyświetlaczu i tylnej obudowie oraz ubytków/uszczerbków, przebarwień i innych uszkodzeń mechanicznych. Smartfony są w pełni sprawne i mają baterie o pojemności minimum 85%.

Ponadto w sklepie Orange można znaleźć jeszcze kilka innych modeli odnowionych iPhone’ów, aczkolwiek one już nie są dostępne online. Są to na przykład:

i Phone XS 256 GB za 2649 złotych,

iPhone 11 64 GB za 2199 złotych,

iPhone 11 128 GB za 2719 złotych,

iPhone 12 mini 128 GB za 2919 złotych,

iPhone 12 64 GB za 3359 złotych,

iPhone 12 Pro 128 GB za 4159 złotych.

Odnowiony iPhone można kupić w Orange zarówno na raty 0%, jak i z abonamentem. W drugim przypadku operator daje dodatkowy rabat na smartfon – zniżki sięgają nawet blisko 600 złotych (w przypadku iPhone’a X 256 GB to aż 571 złotych). Promocja z obniżonymi cenami potrwa do 30 marca 2022 roku, czyli tylko przez tydzień.