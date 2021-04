Play zaczyna sprzedawać odnowione iPhone’y. Jakie modele są dostępne?

Nie każdy może sobie pozwolić na kupno nowego iPhone’a. Nie każdy też chce kupować używany egzemplarz „z drugiej ręki”. Ciekawą propozycją może zatem okazać się odnowiony iPhone z Play. Jest to już kolejny operator w Polsce, który zdecydował się wprowadzić takie urządzenia do swojej oferty.

Odnowiony iPhone z Play z gwarancją

Profesjonalnie odnowiony iPhone jest już dostępny w Orange i T-Mobile. Od teraz można go kupić również w Play. Operator włączył do swojej oferty modele iPhone 7 32 GB, iPhone 8 64 GB i iPhone X 64 GB w kolorach czarnym i gwiezdna szarość. Dlaczego akurat te? Operator tłumaczy, że „ich przyszli właściciele powinni być z nich zadowoleni”, a do tego „mogą jeszcze posłużyć kupującym”.

Reklama

Odnowiony iPhone z Play można kupić zarówno w ofercie z abonamentem, jak i bez umowy. Smartfony będą dostępne w sklepie internetowym operatora oraz na infolinii i w salonach stacjonarnych. W przypadku tych ostatnich trzeba najpierw jednak zamówić wybrany model, który zostanie dostarczony kurierem.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Operator deklaruje, że odnowiony iPhone będzie w pełni sprawny technicznie, ponieważ w trakcie odnawiania przeszedł liczne testy, w tym żywotności baterii (musi ona zawierać się w przedziale od 85% do 100%), czytnika linii papilarnych Touch ID lub Face ID oraz działania aparatu i sprawności portów.

Jednocześnie odnowiony iPhone z Play może nosić „znikome ślady użytkowania”, takie jak „ledwo widoczne zarysowania ekranu”, „nikłe zadrapania na krawędziach” czy „małe zadrapania na tylnej obudowie”. Ponadto dodawane akcesoria będą nowe, ale niekoniecznie oryginalne, a całość zostanie zapakowana do pudełka zastępczego.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Operator informuje też, że odnowiony iPhone będzie objęty 12-miesięczną gwarancją firmy, odpowiedzialnej za jego profesjonalne odnowienie (na podstawie dowodu zakupu), a także 12-miesięczną rękojmią Play.

Lista smartfonów dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej – aktualnie iPhone 7 32 GB kosztuje (bez abonamentu) 1099 złotych, iPhone 8 64 GB – 1299 złotych, a iPhone X 64 GB – 1999 złotych.