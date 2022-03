Oficjalnie: nadchodzi pierwszy smartfon od „Niczego”

Czy można stworzyć coś z niczego? Oczywiście, aczkolwiek pod warunkiem, że jest się MacGyverem. Tego niełatwego zadania podjęła się również firma Nothing (ang. Nic), która dziś oficjalnie poinformowała, że przygotowuje swój pierwszy smartfon. Do tej pory marka wprowadziła na rynek tylko jeden model słuchawek TWS – Nothing ear (1).

Reklama

Smartfon Nothing phone (1) oficjalnie zapowiedziany!

Oficjalna zapowiedź pierwszego smartfona marki Nothing nie jest dla nas niespodzianką, ponieważ już w październiku firma ogłosiła nawiązanie współpracy z Qualcommem, który jest jednym z największych producentów procesorów do urządzeń mobilnych. Ponadto w tym czasie pojawiły się doniesienia, że Nothing phone (1) zadebiutuje już na początku 2022 roku, aczkolwiek teraz możemy powiedzieć, że informacje się nie potwierdziły.

Mimo że producent oficjalnie zapowiedział swój pierwszy smartfon, to tak właściwie na tym się skończyło, ponieważ nie zdradził żadnych szczegółów na jego temat. Potwierdził tylko, że będzie wspierany przez platformę mobilną Snapdragon firmy Qualcomm, a ponadto dodał, że ma się on wyróżniać designem. Nie dowiedzieliśmy się zatem niczego nowego, a jedynie dostaliśmy potwierdzenie tego, czego się spodziewaliśmy.

Nothing zdradził natomiast bardzo ważną informację, a mianowicie termin rynkowej premiery Nothing phone (1). Według zapowiedzi, smartfon zostanie zaprezentowany latem 2022 roku, czyli około pół roku później niż się spodziewaliśmy. Prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach producent będzie publikował kolejne informacje na temat tego urządzenia, aby podgrzewać atmosferę przed jego oficjalną premierą.

Nie ma się bowiem co oszukiwać – musi to zrobić, ponieważ „przeciętny Kowalski” nie ma świadomości o istnieniu firmy Nothing, mimo że jej założycielem jest Carl Pei, który wprowadził na rynek markę OnePlus – a tę przynajmniej kojarzy już znacznie więcej „Kowalskich”. Niewykluczone, że swoje „trzy grosze” dorzucą też leaksterzy, którzy bardzo często psują niespodziankę wielu producentom.

Nothing zapowiedział również Nothing OS – system, który ma pomóc w organizacji ekosystemu produktów marki, ale też umożliwili łączenie i współpracę urządzeń innych producentów. Co więcej, poinformowano, że wersje wstępne oprogramowania będą dostępne do pobrania na wybrane smartfony w postaci launchera już w kwietniu 2022 roku.

Zrzuty ekranu z niefinalnej wersji Nothing OS (źródło: Nothing)

Nothing informuje, że Nothing OS bazuje na najczystszych cechach Androida, a dzięki niemu korzystanie z urządzeń jest płynne i umożliwia traktowanie każdego urządzenia bardzo osobiście. Ponadto działanie interfejsu jest również bardzo intuicyjne. Co to będzie oznaczać w praktyce – dowiemy się w praktyce, gdy oprogramowanie zostanie udostępnione w wersji testowej.