NVIDIA walczy z Apple Mac Studio – wyciąga asa z rękawa

Apple Mac Studio to najnowszy komputer producenta z Cupertino, stworzony z myślą o twórcach, którzy potrzebują wydajnego narzędzia pracy. Urządzenie miało zapewniać większą wydajność GPU niż rozwiązania konkurencji, jednak prawda okazała się nieco inna. NVIDIA idzie jeszcze dalej i prezentuje kolejny, potężniejszy układ graficzny RTX A5500 do stacji roboczych w dwóch wersjach – zarówno desktopowej, jak i mobilnej.

NVIDIA RTX A5500 – potężny układ dla stacji roboczych

Najnowsza karta graficzna NVIDII została zaprojektowana i stworzona z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują flagowego akceleratora GPU – tak, aby jeszcze lepiej wykonywać zaawansowane operacje graficzne. NVIDIA RTX A5500, bo tak się nazywa ten układ, bazuje na dobrze już nam znanym mikroukładzie GA102 obejmującym 10240 rdzenie CUDA.

Wyżej wspomniany procesor graficzny jest wykonywany przez Samsunga w 8-nm procesie litograficznym i bazuje na architekturze Ampere. Jest to zatem ta sama jednostka, która trafia do typowo gamingowego układu NVIDII GeForce RTX 3080 Ti. Niemniej jednak, między nową propozycją a 3080 Ti jest kilka znaczących różnic.

Przede wszystkim RTX A5500 ma na pokładzie 24 GB VRAM GDDR6, lecz nie takiej „standardowej”. Pamięć dysponuje technologią ECC (czyli korekcji błędów), która w przypadku kart do gier nie jest potrzebna, natomiast w typowo profesjonalnych operacjach (typu symulacje, projektowanie 3D czy uczenie maszynowe) sprawdza się bardzo dobrze, zapobiegając niechcianym wynikom i potencjalnym błędom. Poniżej zamieszczam tabelę z pełną specyfikacją karty.

Specyfikacja RTX A5500 (źródło: NVIDIA)

Co więcej, przy pomocy techniki NVLink dwie połączone karty RTX A5500 zaoferują aż 48 GB pamięci wideo. Jeśli chodzi zaś o wydajność, to NVIDIA twierdzi, iż karta ma być dwukrotnie lepsza w akceleracji ray tracingu, a także 12 razy razy szybsza w zadaniach uczenia maszynowego niż poprzednia generacja.

NVIDIA RTX A5500 trafi również do mobilnych stacji mobilnych, jednak w nieco okrojonej wersji (w porównaniu do wyżej wspomnianego desktopowego wariantu). Karta graficzna będzie tu bazowała na procesorze graficznym GA103 z 7424 rdzeniami CUDA – jest to zatem ten sam układ, który trafił do mobilnego GeForce RTX 3080 Ti. RTX A5500 ma do dyspozycji 16 GB pamięci wideo GDDR6, jednak w tym przypadku będą to moduły pozbawione funkcji ECC.

Na razie nie znamy cen kart z serii NVIDIA RTX A5500. Niereferencyjne modele, a także całe stacje robocze partnerów producenta wyposażone w wyżej opisane układy powinny trafiać już do pierwszych sklepów.