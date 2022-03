Niespodziewany gest Microsoftu – klienci będą wniebowzięci!

Marzec jeszcze się nie skończył, a Microsoft zasypuje użytkowników Xbox Game Pass kolejnymi grami. Za chwilę swoją premierę mają ostatnie pozycje z zapowiedzianego wcześniej rzutu, a tu już pojawiają się następne niespodzianki. Wszystko to z okazji początku kalendarzowej wiosny.

Microsoft rozdaje gry na wiosnę

Choć pisaliśmy już o ostatniej transzy gier w Xbox Game Pass na marzec 2022 roku, niewątpliwie warto przypomnieć listę produkcji, jaka ostatnio trafiła do tej usługi. Zwłaszcza że pojawiły się w niej nowe pozycje.

Shredders (chmura, konsola, PC) – 17 marca,

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (chmura, konsola, PC) – 17 marca,

Tainted Grail: Conquest (konsola) – 22 marca,

(konsola) – 22 marca, Zero Escape: The Nonary Games (chmura, konsola, PC) – 22 marca,

Norco (PC) – 24 marca,

(PC) – 24 marca, F1 2021 (konsola) – 24 marca,

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) – 29 marca,

Weird West (chmura, konsola, PC) – 31 marca.

Wszystkie okładki marcowych atrakcji w abonamencie Microsoftu

Jak sami widzicie, na liście nieoczekiwanie pojawiły się dwie dodatkowe gry. Crusader Kings III nareszcie trafia również na konsole nowej generacji, a zupełną nowością jest Weird West. Jest to przygoda RPG w alternatywnym, mrocznym dzikim zachodzie. Należy się spodziewać trudnych walk z legendarnymi bestiami, co przecież nie jest typowym wspomnieniem o Ameryce minionych lat. Niemniej jednak jest to niewątpliwie miły dodatek dla subskrybentów usługi Microsoftu.

Formuła 1 nie tylko na Xboxie

Wyjątkową propozycją jest tutaj F1 2021, które recenzowaliśmy dla Was w zeszłym roku na łamach Tabletowo. Głównie dlatego, że 24 marca 2022 roku tytuł ten trafia nie tylko do Xbox Game Pass, ale również EA Play. Oznacza to, że bezpłatnie pobiorą go także subskrybenci tej usługi, zarówno na komputerach PC, jak i konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

W szczególności warto rzucić okiem na Shredders – jest to indycza gra-zen o jeździe na desce snowboardowej. Sam pograłem chwilę i muszę przyznać, że to idealna produkcja, jeśli ktoś szuka sposobu na wyciszenie. Zwłaszcza że za oknem będzie tylko coraz cieplej, przynajmniej do następnej zimy.

Pozostaje więc zadać pytanie: w co będziecie grać w najbliższym czasie, korzystając z Xbox Game Pass? Czekamy na Wasze komentarze, bo wybór nie jest prosty!