Przygotujcie się – za kilka godzin rusza promocja na nowe smartfony Xiaomi

Już za kilka godzin rusza promocja na dwa nowe smartfony Xiaomi w Polsce – Redmi Note 11 Pro i Note 11 Pro 5G. Tylko przez 48 godzin będzie je można kupić w obniżonej cenie.

W komentarzach pod pierwszymi wrażeniami z użytkowania Redmi Note 11 Pro jeden z naszych Czytelników zwrócił uwagę na pewną nieścisłość odnośnie cen tego smartfona. Teraz możemy jednak rozwiać wątpliwości (i powiedzieć, że Kasia miała rację), ponieważ polski oddział producenta podał sugerowane ceny modeli Note 11 Pro i Note 11 Pro 5G:

Note 11 Pro 6 GB/64 GB – 1499 złotych,

Note 11 Pro 6 GB/128 GB – 1599 złotych,

Note 11 Pro 5G 6 GB/128 GB – 1699 złotych,

Note 11 Pro 5G 8 GB/128 GB – 1799 złotych.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Jak jednak zostało wspomniane – już za kilka godzin rusza promocja na nowe smartfony Xiaomi. Rozpocznie się ona dziś o północy (a dokładniej 24 marca 2022 roku o godzinie 0:00) i potrwa przez 48 godzin, do piątku, 25 marca 2022 roku, do godziny 23:59 (lub do wyczerpania zapasów). W tym czasie Redmi Note 11 Pro i Note 11 Pro 5G w każdej konfiguracji będzie można kupić o 100 złotych taniej.

Oznacza to, że model Note 11 Pro kupicie za 1399 złotych (6 GB/64 GB) i 1499 złotych (6 GB/128 GB), a Note 11 Pro 5G za 1599 złotych (6 GB/128 GB) i 1699 złotych (8 GB/128 GB). Smartfony będzie można kupić w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store oraz internetowych mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl, a także u partnerów handlowych producenta: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, Techwish, x-kom. Ponadto znajdziecie je również na Allegro.

Co oferują Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro 5G?

Redmi Note 11 Pro ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (395 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Ekran zapewnia wsparcie dla palety barw DCI-P3, charakteryzuje się kontrastem 4500000:1 i osiąga szczytową jasność do 1200 nitów (HBM 700 nitów).

Na pokładzie smartfona znajdują się również procesor MediaTek Helio G96 2,05 GHz, kości RAM LPDDR4X i UFS 2.2 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 67 W (przez port USB-C; zasilacz 67 W w zestawie). Ponadto Note 11 Pro oferuje dwa głośniki, moduł NFC, czytnik linii papilarnych, hybrydowy dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD), port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie ma wymiary 164,19×76,1×8,12 mm i waży 202 gramy.

Note 11 Pro (źródło: Xiaomi)

Do tego Redmi Note 11 Pro ma na pokładzie w sumie aż pięć aparatów. Na przodzie, w okrągłym otworze w górnej części ekranu, znajduje się jeden o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.4 do autoportretów i rozmów wideo. Na tyle umieszczono natomiast zestaw 108 Mpix (f/1.9) z matrycą 1/1,52″ i sześcioma soczewkami + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi.

Wersja z dopiskiem „5G” różni się od Note 11 Pro przede wszystkim dwoma elementami – ma procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G i nie ma czujnika głębi na panelu tylnym. Pozostała specyfikacja, łącznie z wymiarami i wagą, jest już identyczna w obu przypadkach.