Oto nowy system Google do tanich smartfonów

Google ma w swojej ofercie kilka systemów operacyjnych. Niewątpliwie najważniejszym jest Android, który w przypadku urządzeń mobilnych instalowany jest w dwóch wersjach: „pełnej” i „okrojonej”. Android 12 został już zaanonsowany, więc teraz przyszła pora na nowe wydanie systemu Android Go, który przeznaczony jest do tańszych smartfonów.

Android 12 Go Edition to nowy system Google do tanich smartfonów

Android Go po raz pierwszy został zaprezentowany w 2017 roku i bazował na Androidzie 8.1 Oreo. Co roku Google udostępnia jego nową wersję, opierającą się na najnowszym wydaniu. Skoro gigant z Mountain View wydał więc już Androida 12, to kwestią czasu było zaanonsowanie edycji z dopiskiem „Go”.

Mimo że Android Go jest zdecydowanie mniej popularny i rozpoznawalny niż „zwykły” Android, to ze smartfonów z „odchudzonym” systemem korzysta obecnie ponad 200 mln na całym świecie. To ogromna baza użytkowników i jednocześnie potwierdzenie, że akurat ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę (bo – jak wiemy – wiele innych było mniejszą lub większą klapą i trafiło na sławne cmentarzysko).

Android 12 Go Edition ma dostarczyć użytkownikom „szybsze, inteligentniejsze i bardziej sprzyjające prywatności doświadczenie niż kiedykolwiek wcześniej”. Gigant z Mountain View zadbał też o to, aby smartfony z tym systemem były przyjaźniejsze dla większej liczby użytkowników – aby tak się stało, ulepszono m.in. funkcje dla osób wielojęzycznych i wprowadzono nowe, które uwzględniają koszty transmisji danych. To ważne – dlatego powstają takie smartfony jak Jio Next.

Co nowego w Android 12 Go Edition?

Twórcy systemu zapewniają, że aplikacje na nim uruchamiają się o nawet 30% szybciej, a do tego towarzysząca animacja jest znacznie płynniejsza. Dzięki temu użytkownicy nie zobaczą pustego ekranu i nie będą czekać niecierpliwie, aż jakiś program się uruchomi.

źródło: Google

Nowy system ma wydłużyć też czas pracy smartfona na baterii – automatycznie przeniesie w stan hibernacji aplikacje, które nie były używane przez dłuższy czas i poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem. Jednocześnie w programie Files Go wprowadzono funkcję, która umożliwia odzyskanie usuniętych poprzednio plików w ciągu 30 dni.

źródło: Google

Nowy system ma również za zadanie pomóc użytkownikowi w zrozumieniu tego, co znajduje się na ekranie. W praktyce oznacza to, że podczas nawigacji po aplikacji zobaczy opcję odczytania wyświetlanych artykułów oraz przetłumaczenia ich na preferowany język.

źródło: Google

Najnowszy system został zaprojektowany także z myślą o łatwym udostępnianiu aplikacji – użytkownicy będą mogli udostępnić programy za pomocą funkcji Nearby Share oraz Google Play. W tym celu wystarczy dotknąć i przytrzymać palec na danym programie, a następnie wybrać funkcję „udostępnij” i kontakt, do któremu ma zostać przesłany.

źródło: Google

Kolejną nowością jest łatwiejsze udostępnianie samego urządzenia innym osobom. Wiadomo – nie każdy chce, żeby ktoś inny miał dostęp do całej zawartości pamięci. Smartfony z najnowszym systemem pozwolą w łatwy sposób utworzyć profil dla innego użytkownika – będzie to możliwe bezpośrednio z poziomu ekranu blokady.

źródło: Google

Ponadto oczywiście skupiono się też na prywatności. Użytkownicy dostaną narzędzie, które pozwoli im sprawdzić, jakie dane zbierają aplikacje oraz ograniczyć im dostęp do nich. W jednym miejscu w prosty i szybki sposób będzie można również odebrać uprawnienia.

Kolejnym udogodnieniem jest wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu, który zasygnalizuje, że aplikacja uzyskała dostęp do mikrofonu lub/i aparatu, a także większa swoboda w udostępnianiu lokalizacji – użytkownik może bowiem wybrać, aby program otrzymał jedynie przybliżone, a nie dokładne położenie, gdyż nie w każdym przypadku jest ono niezbędne (na przykład w prognozie pogody).

Pierwsze urządzenia z nowym systemem giganta z Mountain View pojawią się na rynku w 2022 roku.